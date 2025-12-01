Acre
Acre é o único estado brasileiro a reduzir seca entre setembro e outubro, aponta Monitor das Secas
Ferramenta do governo federal mostra que 15 estados intensificaram a estiagem no período, enquanto estado acreano apresentou diminuição do fenômeno
O Acre foi o único estado brasileiro a apresentar diminuição da seca entre setembro e outubro deste ano, segundo dados do Monitor das Secas, ferramenta do Governo Federal utilizada para acompanhar a evolução da estiagem no país. A atualização divulgada nesta segunda-feira (1º) mostra um cenário preocupante na maior parte do território nacional.
Panorama nacional:
15 estados intensificaram a seca: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins
13 estados aumentaram a área atingida: Alagoas, Amapá, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe
5 estados reduziram a área com seca: Bahia, Espírito Santo, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Sul (onde a seca desapareceu)
Situação do Acre:
O estado acreano figura no grupo que manteve estabilidade na extensão territorial da seca, juntamente com Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. No entanto, em outubro, o Acre ainda integrou o conjunto de unidades da Federação com seca em 100% do território, situação compartilhada com Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Piauí, Distrito Federal, Tocantins e Ceará.
Os dados revelam a gravidade da estiagem no país, com o Acre se destacando positivamente como a única unidade federativa a apresentar melhora no indicador no período analisado.
Prefeitura de Rio Branco registra mais de 3,7 mil doses aplicadas no Dia D de Vacinação contra a Influenza
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado (29), o Dia D de Vacinação contra a Influenza. A mobilização, que contou com 12 horas ininterruptas de atendimento, foi considerada um sucesso tanto pela equipe organizadora, quanto pela população que buscou os postos ao longo do dia.
Com uma estrutura ampla e estratégica, a Saúde disponibilizou 25 pontos de vacinação em diferentes regiões da cidade, garantindo facilidade de acesso e maior comodidade aos moradores. Entre os locais estavam quatro unidades de saúde, 13 postos montados nos supermercados AraSuper, quatro nos supermercados Mercale, além de pontos nos supermercados Assaí e Atacadão, e nos espaços Via Verde Shopping e Havan.
Ao todo 3.794 doses de vacinas foram aplicadas, sendo 3.031 destinadas exclusivamente à Influenza, o equivalente a 80% do total. As demais doses (20%) foram de outros imunizantes do calendário, como Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral, Hepatite B, entre outras.
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, avaliou a ação de forma bastante positiva e destacou que iniciativas como essa têm reforçado o compromisso do município com a ampliação da cobertura vacinal.
“Levar a vacinação para perto das pessoas faz diferença. Quando facilitamos o acesso, a adesão aumenta e conseguimos proteger mais famílias. Esse Dia D mostrou que a população responde quando encontra um serviço organizado, eficiente e presente nos espaços onde ela já está no dia a dia. Nosso compromisso é continuar ampliando essas estratégias para garantir que ninguém fique sem a oportunidade de se vacinar”, afirmou o secretário.
A campanha segue nas unidades básicas de saúde durante a semana. A Prefeitura reforça a importância de que todos mantenham o calendário vacinal atualizado, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.
Após repercussão, Gol dará ida e volta para mãe viajar com filho autista no Acre
A Gol Linhas Aéreas vai garantir a passagem para que Ângela Adélia da Silva Lima, a mãe do garoto Daniel Lima Batista, de 8 anos, que tem Transtorno do Espectro Autista – TEA, retirado do avião pela tripulação nesse domingo, 30, no aeroporto de Cruzeiro do Sul (AC), possa embarcar com ele a custo zero. A viagem está marcada para o próximo domingo, 7, com destino a Rio Branco.
A empresa havia proposto inicialmente que o garoto embarcasse nesta segunda-feira, 1°, com um colaborador, mas a mãe do garoto não concordou. “Eles iam mandar uma pessoa para levar o Daniel, uma pessoa que vinha de Rio Branco, mas eu disse que não, que agora ele só vai comigo. Eles perguntaram se eu tinha disponibilidade, eu falei que eu tinha para domingo e aí eles marcaram. Remarcaram a dele para domingo e vão dar a minha ida gratuita e a volta também”.
Com relação à consulta que Daniel tinha marcada para esta segunda-feira, 1º, em Rio Branco, com neuropediatra Cholen Werklaenhg Rodrigues, o pai de Daniel está tentando remarcar.
“O pai dele foi lá e eles ficaram de ver quando a gente conseguisse resolver aqui, procurar eles para remarcar a consulta. Aí eu vou falar com o pai dele agora para tentar remarcar”, contou Ângela.
A Gol retirou o garoto da aeronave alegando que ele não queria colocar o cinto de segurança e nem baixar o volume do som. Segundo a mãe do garoto, a versão da empresa foi negada por pessoas conhecidas dela que estavam dentro do avião. Daniel, segundo ela, é obediente. Ângela chamou a Polícia Militar ao aeroporto, quando Daniel foi retirado da aeronave sem que ela fosse chamada a bordo, mesmo estando no aeroporto de Cruzeiro do Sul.
