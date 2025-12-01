Acre é o único estado brasileiro a reduzir seca entre setembro e outubro, aponta Monitor das Secas

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado (29), o Dia D de Vacinação contra a Influenza. A mobilização, que contou com 12 horas ininterruptas de atendimento, foi considerada um sucesso tanto pela equipe organizadora, quanto pela população que buscou os postos ao longo do dia.

Com uma estrutura ampla e estratégica, a Saúde disponibilizou 25 pontos de vacinação em diferentes regiões da cidade, garantindo facilidade de acesso e maior comodidade aos moradores. Entre os locais estavam quatro unidades de saúde, 13 postos montados nos supermercados AraSuper, quatro nos supermercados Mercale, além de pontos nos supermercados Assaí e Atacadão, e nos espaços Via Verde Shopping e Havan.

Ao todo 3.794 doses de vacinas foram aplicadas, sendo 3.031 destinadas exclusivamente à Influenza, o equivalente a 80% do total. As demais doses (20%) foram de outros imunizantes do calendário, como Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral, Hepatite B, entre outras.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, avaliou a ação de forma bastante positiva e destacou que iniciativas como essa têm reforçado o compromisso do município com a ampliação da cobertura vacinal.

“Levar a vacinação para perto das pessoas faz diferença. Quando facilitamos o acesso, a adesão aumenta e conseguimos proteger mais famílias. Esse Dia D mostrou que a população responde quando encontra um serviço organizado, eficiente e presente nos espaços onde ela já está no dia a dia. Nosso compromisso é continuar ampliando essas estratégias para garantir que ninguém fique sem a oportunidade de se vacinar”, afirmou o secretário.

A campanha segue nas unidades básicas de saúde durante a semana. A Prefeitura reforça a importância de que todos mantenham o calendário vacinal atualizado, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.

