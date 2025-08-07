Extra
Acre é o estado brasileiro com os maiores valores para abastecer com gasolina e com diesel
Mesmo com queda no preço de todos os combustíveis, Região Norte lidera ranking de preços mais altos do País em julho, aponta Edenred Ticket Log
A mais recente análise do, levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de abastecimento, trazendo uma média precisa, mostrou que, em julho, a Região Norte apresentou um leve recuo no preço de todos os combustíveis, mas se manteve com os valores médios mais altos do Brasil. O etanol chegou a R$ 5,20 após queda de -0,19% em comparação com o consolidado de junho, e a gasolina, após recuo de -0,15%, foi comercializada a R$ 6,84. O diesel seguiu a mesma tendência de baixa, com o tipo comum recuando 0,29%, chegando a R$ 6,81, e o diesel S-10 caindo -0,15%, custando R$ 6,60.
“Mesmo com um cenário de leve recuo nos preços de todos os combustíveis no fechamento de julho, a Região Norte ainda se destaca por praticar os valores mais elevados em todo o País. Este é um padrão recorrente e que se apresenta dessa forma pelo sétimo mês consecutivo, influenciado diretamente por fatores estruturais, como a logística mais complexa e os maiores custos de distribuição para levar o combustível até a bomba. Essa realidade de preços elevados torna a pesquisa ainda mais crucial para o motorista do Norte que busca entender como economizar. Em quatro dos setes estados da região(Acre, Roraima, Rondônia e Tocantins), o IPTL apontou que o uso do etanol se mostra economicamente mais vantajoso. Além disso, é importante destacar que o etanol continua sendo a escolha mais sustentável por ser um combustível de fonte renovável e que contribui para uma mobilidade de baixo carbono”, destaca Renato Mascarenhas, Diretor de Rede Abastecimento da Edenred Mobilidade.
O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.
Confira as tabelas com as médias de cada estado da Região Norte:
Após pressão de eleitores, Petecão explica rito de impeachment de ministro do STF, mas evita declarar voto
Senador do Acre afirma que decisão sobre andamento dos pedidos contra Alexandre de Moraes cabe ao presidente do Senado
Diante da pressão de eleitores nas redes sociais, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) se manifestou nesta quinta-feira (7) sobre os pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em publicação nas redes, o parlamentar explicou o rito processual para o afastamento de ministros da Suprema Corte, mas não declarou se é a favor ou contra o impeachment de Moraes.
A cobrança ocorre após os senadores Alan Rick e Márcio Bittar, ambos do União Brasil e também representantes do Acre no Senado, assinarem formalmente o mais recente pedido de impeachment contra o magistrado. Petecão, até o momento, não subscreveu a iniciativa.
Em sua publicação, Petecão destacou que qualquer cidadão pode protocolar um pedido de impeachment de ministro do STF, mas que a decisão de aceitar ou não cabe exclusivamente ao presidente do Senado, atualmente Davi Alcolumbre (União-AP).
“O andamento ou não do processo está, neste momento, exclusivamente nas mãos do presidente da Casa”, escreveu o senador.
Segundo ele, caso o pedido seja aceito, o processo passa por uma comissão especial, segue para votação em plenário (onde o ministro pode ser afastado provisoriamente) e, posteriormente, vai a julgamento, que exige o apoio de dois terços dos senadores para aprovação.
Ainda de acordo com o senador, há atualmente 28 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes aguardando análise na presidência do Senado.
Apesar de esclarecer o trâmite legal, Petecão não informou se votaria a favor ou contra um eventual afastamento de Moraes, o que gerou reações entre apoiadores e críticos nas redes sociais.
Casal do Crime: Mulher é presa em Xapuri após condenação por tráfico de drogas e associação criminosa
Condenada a nove anos de prisão em regime fechado, M.C. agia junto ao companheiro já detido por tráfico e crueldade contra animais; polícia civil prevê novas prisões nos próximos dias.
Na manhã desta terça-feira, 5 de agosto, a Polícia Civil de Xapuri cumpriu um mandado de prisão contra M.C., condenada a nove anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação foi coordenada pelo investigador Eurico Feitosa e comandada pelo delegado Dr. Luccas Viana.
A sentença foi proferida pelo juiz de direito Dr. Luís Gustavo Alcalde Pinto, que determinou o início do cumprimento da pena em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade, visando à garantia da ordem pública.
Segundo o processo, M.C. mantinha uma associação criminosa com seu companheiro, D.O., já condenado anteriormente pelos mesmos crimes, além de crueldade contra animais. O casal atuava de forma reiterada no tráfico de entorpecentes em Xapuri, conhecida como a “Princesinha do Acre”.
Após a prisão, M.C. foi apresentada à audiência de custódia. O Ministério Público, representado pelo promotor Renan Batista, defendeu a manutenção da prisão. A defesa, feita pelo advogado Felipe Trevizan, solicitou a revogação da detenção, mas teve o pedido negado pelo juiz, que manteve a condenação na íntegra.
A sentenciada será transferida para a Penitenciária Feminina de Rio Branco nas próximas horas, onde começará a cumprir a pena. A defesa informou que irá recorrer da decisão. A Polícia Civil também confirmou que outros mandados de prisão relacionados ao caso devem ser cumpridos nos próximos dias.
Decreto de emergência por seca extrema é assinado na capital acreana
Com base em dados e estudos técnicos, o Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou na manhã desta quarta-feira (6), o Decreto de Emergência por Seca Extrema. As previsões meteorológicas apontam para a ausência de chuvas em todo o estado do Acre nos próximos 90 dias, ocasionando calor intenso e impactando diretamente a vida dos rio-branquenses.
Buscando se antecipar aos efeitos do chamado verão amazônico, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), preparou o plano de emergência que foi assinado pelo prefeito na manhã de hoje.
De acordo com o prefeito, pela primeira vez é assinado um decreto por seca. Em outras ocasiões, foram assinados decretos por cheia e por estiagem. Tião Bocalom enfatizou ainda que assinou o decreto com tristeza.
“Primeiro de tudo, é com tristeza que assinamos um decreto desse tipo, mas é a nossa realidade. Rio Branco, Acre, Amazônia, infelizmente, essa é a realidade. Sabemos do problema sério que estamos enfrentando, com chuvas abaixo do que era o histórico. Isso cria um problema seríssimo, e o decreto que estamos assinando é exatamente para nos precaver, pois temos certeza de que o problema da seca já começou e pode se prolongar, inclusive piorar ainda mais. Por isso, precisamos ter os instrumentos necessários para agir, caso seja preciso fazer requisições de ajuda no momento exato”, esclareceu o prefeito.
De acordo com o coordenador Municipal da Comdec, Tenente-coronel Cláudio Falcão, todo o levantamento que embasa o pedido de decretação da situação de emergência foi realizado com dados coletados junto a outras secretarias e previsões meteorológicas que subsidiaram o documento.
“Já realizamos levantamentos nas áreas rurais e nos bairros de Rio Branco, acompanhando o Saerb e já fazendo ações emergenciais como o abastecimento de água. Temos visto que a situação tem se agravado a cada instante. Portanto, não era mais possível adiar a decretação da situação de emergência. O mais importante é ressaltar a preocupação que a Defesa Civil e a Prefeitura de Rio Branco, juntamente com o Prefeito Tião Bocalom, têm com toda a população. Este decreto ajudará a ampliar a assistência que já estamos oferecendo, além de permitir a solicitação de ajuda de outros ministérios, o que ampliará a gama de ações humanitárias”, comentou o coordenador da Comdec.
Escassez de chuvas
Cláudio Falcão afirmou que a escassez de chuvas e as previsões nada animadoras também foram fatores primordiais para a decretação de emergência. “É importante ressaltar que, neste momento, estamos decretando por seca. Não há outras decretações por poluição do ar, queimadas e outros. Estamos conseguindo controlar, este ano, a parte ambiental, mas a seca, com a ausência de chuvas desde maio, não tem outra forma de ser tratada. E temos ainda os meses de agosto, setembro e outubro pela frente até que, em novembro, comecem as chuvas regulares. Por isso, o decreto tem validade de 180 dias, pois as ações deverão se desdobrar até o início do ano que vem”, afirmou Falcão.
Ações de fiscalização garantem redução no número de focos de incêndios urbanos e rurais
Outro ponto destacado durante a coletiva de assinatura do decreto de emergência por seca foram as ações executadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), como o combate às queimadas urbanas e rurais, conforme explicou a secretária Flaviane Agustini Stedille.
“Hoje, o direcionamento das atividades da nossa equipe de fiscalização ambiental é justamente no combate e prevenção às queimadas. Sabemos que neste período elas são mais propensas, então estamos intensificando o número de pessoas na rua para fazer um trabalho de fiscalização, além de verificar as denúncias que recebemos”, frisou Stedille.
A secretária municipal de Meio Ambiente também explicou que está sendo realizado um trabalho para coibir esse tipo de atitude, principalmente as queimadas intencionais.
“Hoje, nossos recursos estão direcionados para essa pauta, e queremos evitar que se repita o que aconteceu em anos anteriores. No ano passado, tivemos um período de suspensão do calendário escolar da rede municipal e estadual de ensino devido à poluição atmosférica e à baixa qualidade do ar. Estamos trabalhando para evitar que isso se repita”, completou Flaviane.
