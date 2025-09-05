Acre é o 4º estado com mais desmatamento na Amazônia Legal

O município acreano de Feijó figura entre os 10 que mais desmataram a Amazônia entre agosto de 2024 e julho de 2025, segundo dados divulgados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). No período, a cidade registrou a perda de 78 km² de floresta, ocupando a 7ª posição no ranking dos municípios campeões de devastação.

De acordo com o levantamento, apenas 10 municípios da Amazônia Legal foram responsáveis por 27% de toda a floresta derrubada no último ano, somando 956 km² dos 3.503 km² de desmatamento registrados. Os líderes foram Apuí (140 km²) e Lábrea (137 km²), ambos no Amazonas. O Acre aparece no ranking com Feijó, ao lado de cidades do Pará e de Mato Grosso.

Além disso, Feijó integra a lista dos seis municípios com maior risco de novas derrubadas, conforme a plataforma PrevisIA, que antecipa áreas mais vulneráveis à continuidade do desmatamento.

No panorama entre os estados, o Acre foi o 4º estado que mais desmatou na Amazônia Legal entre agosto de 2024 e julho de 2025, com 372 km² de floresta destruídos, uma redução de 4% em relação ao período anterior. O Pará lidera com 1.170 km², seguido por Mato Grosso (747 km²) e Amazonas (739 km²).

Já em relação à degradação florestal, o Acre ocupa a 7ª posição entre os estados mais afetados, com 230 km² de floresta degradada, o que representa um aumento de 265% em comparação ao ciclo anterior. Rondônia e Mato Grosso apresentaram as maiores variações nesse tipo de impacto.

Apesar de o desmatamento na Amazônia Legal ter apresentado leve queda de 0,4% no período analisado, os dados apontam crescimento expressivo da degradação, que atingiu 502 km² em julho de 2025, um aumento de 187% em relação a julho de 2024.

Dia da Amazônia

Desde 2007, a data 5 de setembro celebra o Dia da Amazônia e destaca a importância do maior bioma de biodiversidade do planeta, presente em nove países da América do Sul, com mais da metade de sua área em território brasileiro. A Floresta Amazônica é essencial para o equilíbrio climático e abriga comunidades tradicionais e povos indígenas. A reforça a preservação diante o desmatamento e queimadas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários