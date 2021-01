No combate à Covid-19, o Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) tem saído à frente no que diz respeito ao esforço, ações e espírito solidário, na gestão de Gladson Cameli.

Nesta quinta-feira, 14, o estado foi o único a apresentar redução de óbitos, com um percentual de -31%, o que demonstra o cuidado e o compromisso com a saúde e a vida da população acreana.

“Estamos trabalhando para atender a todos, e muito nos alegra constatar que fomos destaque nacional na redução de óbitos”, ressalta o secretário de Saúde, Alysson Bestene. Outro ponto positivo a ser destacado é que o Acre foi o primeiro estado a apresentar o plano de vacinação contra a Covid-19, uma iniciativa cujo objetivo tem sido a imunização e a redução de casos graves e óbitos. O governo tem atuado de forma incansável no combate ao vírus, inclusive buscando recursos em Brasília, garantindo a estrutura e o suporte necessário para que a população receba a devida assistência.

Comentários