Acre é derrotado por Tocantins e segue sem vencer no Brasileiro Sub-18

A Seleção Acreana perdeu para a Seleção de Tocantins por 3 sets a 0, com parciais de 25×14, 25×17 e 25×16, nesta quinta, 23, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-18.

As meninas acreanas voltam a quadra nesta sexta, 24, para jogar contra as seleções do Amapá, às 9 horas (hora Acre), e o Piauí, às 15 horas (hora Acre). A Seleção Acreana ainda não venceu nenhum set no torneio nacional.

