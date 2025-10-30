Acre é derrotado pelo Pará na estreia do Brasileiro Sub-16

A Seleção Acreana perdeu para o Pará por 3 sets a 0, com parciais de 25×23, 25×16 e 18×18 nesta quarta, 29, no ginásio do Sesc, na estreia do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16.

Pará e Paraíba

As seleções do Pará e da Paraíba venceram seus dois jogos no primeiro dia de disputas do Brasileiro e são líderes da fase de classificação do torneio com 6 pontos.

Duas partidas

A Seleção Acreana volta à quadra nesta quinta, 30, a partir das 8 horas, para enfrentar a Bahia. Na segunda partida, o Acre enfrenta a Paraíba, a partir das 17 horas.

