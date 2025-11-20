Acre e Bolívia fortalecem diálogo bilateral sobre clima e REDD+ Jurisdicional em reunião estratégica na COP30

Em reunião bilateral e técnica realizada nesta quarta-feira, 19, na sala de reuniões, no Pavilhão das Delegações (Blue Zone) da COP30, em Belém (PA), o governo do Acre apresentou ao alto escalão da Bolívia sua experiência pioneira em governança climática, do REDD+ Jurisdicional do Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais (Sisa).

A presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Jaksilande Araújo, foi convidada pela Fundación Natura Bolívia a compartilhar o modelo acreano com o vice-presidente da Bolívia, Edman Lara, e com o ministro do Meio Ambiente, Oscar Justiniano, que buscam recolocar o país andino no centro das discussões internacionais sobre clima e floresta.

Além das autoridades bolivianas, participaram do encontro: Frances Seymour, consultora sênior de políticas da Woodwell Climate Researc; Diana Romero, deputada da Bolívia; diretora da Fundación Natura Bolívia, María Teresa Vargas e o assessor Juan Torrico; Felipe Guntin, analista técnico de clima e floresta do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma); Marília Oliveira, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam); além de assessores e especialistas.

Acre apresenta REDD+ Jurisdicional

Na reunião, Jaksilande Araújo apresentou a Lei do Sisa, sua estrutura de governança, o sistema de salvaguardas socioambientais, mecanismos da estratégia de repartição de benefícios e os avanços para certificação de créditos de carbono de alta integridade com a adoção do Padrão Trees — considerados referência internacional.

Ela destacou que o Acre, há 15 anos, criou uma política de Estado robusta, e há 13 anos implementa o primeiro programa de REDD+ Jurisdicional do mundo, o REM Acre, fruto da cooperação com Alemanha e Reino Unido.

“Para nós, é uma honra compartilhar com a Bolívia a experiência construída pelo Acre ao longo de 15 anos de Sisa. Nosso sistema reúne governança participativa, salvaguardas sólidas e transparência, garantindo segurança jurídica e confiança internacional. Com nosso sistema e seu programa de REDD+ Jurisdicional mostramos que é possível reduzir o desmatamento, gerar resultados climáticos e beneficiar quem vive na floresta. Ficamos felizes em contribuir para que mais países avancem nessa agenda essencial para a Amazônia e para o clima.”

Bolívia busca reposicionamento na agenda climática internacional

As autoridades bolivianas demonstraram interesse em compreender como países da Amazônia estão avançando em mecanismos de REDD+ Jurisdicional e da iniciativa lançada pelo governo brasileiro: Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) para conservação de suas florestas tropicais, combatendo o desmatamento e o desequilíbrio climático.

Os representantes do país destacaram que a Bolívia deseja retomar protagonismo nas negociações climáticas e aprender com experiências bem-sucedidas, especialmente aquelas implementadas em territórios amazônicos.

O representante do Pnuma citou ainda exemplos de países que recebem apoio técnico e têm acessado a mecanismos internacionais de financiamento climático, reforçando a importância de iniciativas multissetoriais e modelos sólidos de governança — características já consolidadas no Acre.

“O Acre oferece um exemplo concreto de como construir uma política climática robusta, alinhada às melhores práticas internacionais. Do ponto de vista técnico, essa troca é fundamental para apoiar países amazônicos, como a Bolívia, a avançarem em mecanismos de REDD+ Jurisdicional e acesso a financiamentos climáticos. O Pnuma seguirá apoiando esse diálogo, conectando conhecimento, países e soluções”, disse o representante do Pnuma, Felipe Guntin.

Acre: referência internacional

Com uma trajetória reconhecida por organismos multilaterais e parceiros internacionais, o Acre se posiciona como uma das experiências mais avançadas do mundo em REDD+ Jurisdicional. A reunião reforça o papel estratégico do estado nas discussões da COP30 e contribui para ampliar a cooperação nas regiões tropicais, fortalecendo iniciativas que unem conservação, desenvolvimento sustentável e enfrentamento da crise climática.

