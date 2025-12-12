Cotidiano
Acre domina ranking nacional de gastos com cota parlamentar em 2025; três deputados ficam no top 3
Um levantamento divulgado nas redes sociais aponta que três deputados federais do Acre ocupam as três primeiras posições entre os parlamentares que mais utilizaram a cota parlamentar em 2025. O estudo, realizado pelo estudante de ciência política Yuri Caioli, detalha despesas com passagens aéreas, comunicação, aluguel de veículos e, principalmente, divulgação da atividade parlamentar.
O ranking nacional é liderado pelo deputado Zé Adriano (PP-AC), que gastou R$ 579.983,45, sendo R$ 311.671,00 em publicidade. Em seguida vem Roberto Duarte (Republicanos-AC), com R$ 565.466,95 (R$ 241.015,00 em divulgação), e Antônia Lúcia (Republicanos-AC), com R$ 564.542,99 (R$ 463.772,00 em divulgação).
A lista completa inclui parlamentares de diferentes estados e partidos, como Franciane Bayer (Republicanos-RN), Coronel Chrisóstomo (PL-RO), Silvia Cristina (PP-RO), Merlong Solano (PT-PI), Fernando Máximo (União Brasil-RO), Wilson Santiago (Republicanos-PB) e Geraldo Resende (PSDB-MS).
Os números destacam o alto volume de recursos destinados à divulgação parlamentar pelos três acreanos, que, juntos, somam mais de R$ 1,7 milhão em gastos apenas com essa rubrica. A cota parlamentar é uma verba pública destinada ao exercício do mandato, cobrindo despesas como passagens, telefonia, correio, combustível, aluguel de carros e divulgação de atividades.
Detalhamento dos gastos
- Zé Adriano (PP): R$ 579.983,45 (R$ 311.671,00 em divulgação)
- Roberto Duarte (Republicanos): R$ 565.466,95 (R$ 241.015,00 em divulgação)
- Antônia Lúcia (Republicanos): R$ 564.542,99 (R$ 463.772,00 em divulgação)
Composição das despesas
- Passagens aéreas
- Serviços de comunicação
- Aluguel de veículos
- Divulgação da atividade parlamentar (maior item)
O destaque dos parlamentares acreanos no ranking de gastos com cota parlamentar ocorre em ano pré-eleitoral, quando a divulgação de atividades geralmente aumenta. Os números refletem diferentes estratégias de comunicação e presença no estado, mas também geram debates sobre o uso de recursos públicos para fins políticos.
Município com pouco mais de 14 mil moradores lidera divórcios no Acre em 2024, aponta IBGE
Dados de Estatísticas do Registro Civil divulgados pelo do IBGE mostram informações sobre casamentos e divórcios do ano de 2024 registrados por cartórios e tabelionatos no Brasil
Por Jhenyfer de Souza
O município de Acrelândia, que tem pouco mais de 14 mil habitantes, encerrou 2024 com a maior taxa proporcional de divórcios do Acre. Foram 3,3 separações por mil moradores, número à frente de Plácido de Castro, que marcou 2,9, e da capital Rio Branco, que registrou 2,6 divórcios por mil moradores.
O levantamento é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado na quarta-feira (10) com as Estatísticas do Registro Civil de 2024. Os dados são informados pelos cartórios e tabelionatos de todo o país.
A nova edição do levantamento reforça números que já apareciam nos anos anteriores. Em 2023, o Acre registrou 1.481 divórcios, e Rio Branco respondeu por 50% de todas as separações do estado.
Em 2024, municípios como Jordão, Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo fecharam o ano sem registros de separações. Porto Walter também aparece entre os menores índices, com 0,1 divórcio por mil habitantes.
Além disso, a taxa por mil habitantes indica a proporção de registros em relação ao tamanho da população. Não representa o número total de divórcios, mas a quantidade aproximada de divórcios para cada mil moradores.
No caso de Acrelândia, a estimativa de população divulgada pelo IBGE em agosto deste ano colocou o município com 14.712 moradores, 691 habitantes a mais do que no Censo 2022, quando aparecia com 14.021 pessoas.
Uniões oficializadas
As estatísticas de casamentos seguem outro padrão. Assis Brasil aparece com o maior índice do estado, com registro de 15,7 casamentos por mil habitantes no ano passado.
O número colocou a cidade do Alto Acre no topo do ranking de uniões civis. Logo depois vêm Epitaciolândia, com 8,7, e os municípios de Cruzeiro do Sule Xapuri, ambos com 7,9 casamentos por mil habitantes.
Algumas cidades têm o cenário equilibrado. Feijó, Sena Madureira e Rio Branco registraram taxas entre 5 e 5,5 casamentos por mil habitantes. Os municípios de Rodrigues Alves, Manoel Urbano e Bujari apresentaramíndices moderados, entre 3,4 e 4,3 casamentos por mil moradores.
Censo 2022 e os tipos de união
Ainda segundo o Censo 2022, o Acre registrou 2.998 pessoas vivendo em uniões com parceiros do mesmo sexo, sendo 948 em relações entre homens e 2.050 entre mulheres.
O levantamento também identificou 366 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos vivendo em algum tipo de união no estado, o que representa 0,11% do total brasileiro. Desse grupo, 309 são meninas e 57 são meninos.
Entre jovens de 15 a 19 anos, o número sobe para 10.641. Os dados evidenciam ainda relação entre uniões precoces e baixa escolaridade, a grande maioria das crianças nessa faixa etária não tem instrução ou o ensino fundamental completo.
Ainda de acordo com o IBGE, fatores como dificuldade de acesso a cartórios, custos de cerimônias formais e tradições culturais, especialmente entre populações ribeirinhas e comunidades tradicionais, contribuem para a alta prevalência de uniões consensuais na região.
Governo do Acre pagará R$ 24,8 milhões em prêmio de desempenho a mais de 11 mil profissionais da Educação
Abono será depositado na próxima segunda (15) para servidores efetivos, temporários e funcionários da rede estadual; quem tem dois contratos receberá valor duplicado
O Governo do Acre pagará na próxima segunda-feira (15) o Prêmio de Valorização de Desempenho Profissional (VDP) a 11.358 servidores da rede estadual de Educação. O abono, no valor total de R$ 24.832.708,96, será depositado em folha suplementar e visa reconhecer o empenho dos profissionais na melhoria da qualidade do ensino público.
O benefício contempla professores efetivos, temporários e funcionários das 612 escolas da rede estadual. Segundo o vice-presidente do Sinproacre, professor Edileudo Rocha, profissionais que possuem dois contratos efetivos receberão o valor em dobro.
Têm direito ao prêmio servidores docentes e não docentes que integram o quadro permanente ou temporário da Secretaria de Educação (SEE), incluindo aqueles em acompanhamento da Junta Médica Oficial dentro do limite de 30 dias de afastamento. Estão excluídos servidores cedidos a outros órgãos, afastados sem exercício ou condenados em sindicâncias/processos administrativos no período avaliado.
Em 2024, o governo destinou R$ 17 milhões ao pagamento do VDP. O aumento neste ano foi anunciado pelo governador Gladson Cameli nas redes sociais, reforçando o compromisso com a valorização dos trabalhadores da Educação. A rede estadual conta atualmente com 11.226 professores temporários, 3.658 efetivos, 185 celetistas e 25 terceirizados.
Crescimento do benefício
- 2025: R$ 24,8 milhões
- 2024: R$ 17 milhões
- Aumento: 45% em relação ao ano anterior
Critérios de elegibilidade
- Servidores docentes e não docentes (efetivos e temporários) da SEE
- Profissionais em acompanhamento da Junta Médica (até 30 dias de afastamento)
- Profissionais com dois contratos efetivos recebem valor em dobro
Exclusões
- Não em exercício nas unidades escolares
- Cedidos a outros órgãos
- Condenados em sindicância ou processos administrativos
Composição da rede estadual
- Professores temporários: 11.226
- Professores efetivos: 3.658
- Celetistas: 185
- Terceirizados: 25
O aumento significativo no valor do prêmio ocorre em ano pré-eleitoral e reforça a estratégia do governo Gladson Cameli de valorizar servidores públicos enquanto prepara sua transição para possível candidatura ao Senado. A medida busca reconhecer e estimular a melhoria do ensino público no estado.
Governo federal garante remoção e transferência a servidores vítimas de violência doméstica
Portaria publicada nesta quinta (12) assegura direito à movimentação em caso de risco, com prioridade e sigilo; medida vale para servidores efetivos e empregados públicos
O governo federal publicou nesta quinta-feira (12) a Portaria Conjunta nº 88/2025, que estabelece o direito à remoção, redistribuição e movimentação de servidores públicos federaisque estejam em situação de violência doméstica e familiar. A medida, assinada pelos ministérios da Gestão e da Inovação e das Mulheres, vale tanto para mulheres quanto para homens em relações homoafetivas e busca proteger vítimas em situação de risco.
O benefício é garantido a servidores ocupantes de cargo efetivo, enquanto empregados públicospoderão ter acesso apenas às regras de movimentação. Para obter a remoção, será necessário comprovar o risco à vida ou integridade física/psicológica por meio de medida protetiva, boletim de ocorrência, registros policiais ou outros meios legais. Na falta de prova formal, a transferência poderá ser concedida após avaliação individual.
A portaria também assegura transferência por motivo de saúde quando a violência impactar a integridade do servidor. Os processos terão prioridade máxima, com prazos de até 5 dias úteispara análise e deliberação. A publicação dos atos será feita sem identificação nominal para preservar a confidencialidade.
A medida entra em vigor imediatamente e prevê a disponibilização de orientações eletrônicas e a oferta de cursos de capacitação para servidores e órgãos envolvidos no atendimento às vítimas. A iniciativa visa ampliar a proteção institucional e facilitar o afastamento de ambientes de risco sem prejuízo aos direitos funcionais.
