Acre domina ranking nacional de gastos com cota parlamentar em 2025; três deputados ficam no top 3

Zé Adriano lidera com R$ 579,9 mil, seguido por Roberto Duarte (R$ 565,4 mil) e Antônia Lúcia (R$ 564,5 mil); maior parte dos recursos foi para divulgação de atividades

Um levantamento divulgado nas redes sociais aponta que três deputados federais do Acre ocupam as três primeiras posições entre os parlamentares que mais utilizaram a cota parlamentar em 2025. O estudo, realizado pelo estudante de ciência política Yuri Caioli, detalha despesas com passagens aéreas, comunicação, aluguel de veículos e, principalmente, divulgação da atividade parlamentar.

O ranking nacional é liderado pelo deputado Zé Adriano (PP-AC), que gastou R$ 579.983,45, sendo R$ 311.671,00 em publicidade. Em seguida vem Roberto Duarte (Republicanos-AC), com R$ 565.466,95 (R$ 241.015,00 em divulgação), e Antônia Lúcia (Republicanos-AC), com R$ 564.542,99 (R$ 463.772,00 em divulgação).

A lista completa inclui parlamentares de diferentes estados e partidos, como Franciane Bayer (Republicanos-RN), Coronel Chrisóstomo (PL-RO), Silvia Cristina (PP-RO), Merlong Solano (PT-PI), Fernando Máximo (União Brasil-RO), Wilson Santiago (Republicanos-PB) e Geraldo Resende (PSDB-MS).

Os números destacam o alto volume de recursos destinados à divulgação parlamentar pelos três acreanos, que, juntos, somam mais de R$ 1,7 milhão em gastos apenas com essa rubrica. A cota parlamentar é uma verba pública destinada ao exercício do mandato, cobrindo despesas como passagens, telefonia, correio, combustível, aluguel de carros e divulgação de atividades.

Detalhamento dos gastos

Zé Adriano (PP): R$ 579.983,45 (R$ 311.671,00 em divulgação)

Roberto Duarte (Republicanos): R$ 565.466,95 (R$ 241.015,00 em divulgação)

Antônia Lúcia (Republicanos): R$ 564.542,99 (R$ 463.772,00 em divulgação)

Composição das despesas

Passagens aéreas

Serviços de comunicação

Aluguel de veículos

Divulgação da atividade parlamentar (maior item)

O destaque dos parlamentares acreanos no ranking de gastos com cota parlamentar ocorre em ano pré-eleitoral, quando a divulgação de atividades geralmente aumenta. Os números refletem diferentes estratégias de comunicação e presença no estado, mas também geram debates sobre o uso de recursos públicos para fins políticos.

