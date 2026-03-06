Cotidiano
Acre disputa o Campeonato Brasileiro Sub-16 da 1ª Divisão em Saquarema
A Seleção Acreana de Vôlei Feminino começa a disputar neste sábado, 7, em Saquarema, no Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro Sub-16 da 1ª Divisão. A delegação acreana embarcou para o Rio de Janeiro nesta sexta, 6.
“Estamos iniciando a temporada em nível nacional com uma competição de alto nível. Temos atletas promissoras na seleção”, declarou o presidente da Federação Acreana de Voleibol(FEAV), professor João Petrolitano.
1º desafio
O primeiro desafio no torneio nacional será contra a seleção do Maranhão neste sábado, a partir das 8h15(hora Acre). A técnica Talita Garcia tem um grupo formado por 10 atletas para a disputa da competição.
Grupos do Acre
O torneio terá 15 seleções e o Acre ficou no grupo C e vai enfrentar na primeira fase o Maranhão, Pará e Tocantins.
Cotidiano
Criança de 10 anos é levada ao hospital com sinais de embriaguez após festa em Sena Madureira
Mãe acionou a PM e o Conselho Tutelar foi chamado para apurar o caso; Polícia Civil investigará como a menor teve acesso à bebida alcoólica
Uma ocorrência envolvendo uma menor de idade mobilizou a Polícia Militar na noite da última quinta-feira (5), em Sena Madureira. O caso foi registrado após a suspeita de que uma criança teria ingerido bebida alcoólica durante uma festa de aniversário.
Após notar que a filha estava com sinais de embriaguez, a mãe da criança a levou até o Hospital João Câncio Fernandes.
De acordo com informações repassadas pela guarnição, a situação foi atendida e registrada por meio de um boletim informativo. Diante da gravidade da suspeita, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e apurar as circunstâncias em que o fato teria ocorrido.
O registro também foi encaminhado para a Polícia Civil, que ficará responsável por avaliar a situação e decidir se haverá abertura de investigação para esclarecer o ocorrido.
O objetivo é identificar como a criança teve acesso à bebida alcoólica e se houve responsabilidade de algum adulto no caso.
Cotidiano
PM apreende cocaína e maconha após suspeito fugir durante abordagem em Sena Madureira
Homem arremessou sacola com drogas ao avistar viatura do Giro e conseguiu escapar; material foi encaminhado à delegacia
Uma guarnição da Polícia Militar apreendeu entorpecentes na tarde de quinta-feira (5), durante patrulhamento de rotina no bairro Pista, em Sena Madureira. A ação foi realizada por policiais do grupamento Giro.
De acordo com a PM, os militares realizavam rondas na região quando avistaram um indivíduo carregando uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito se assustou, arremessou a sacola a certa distância e fugiu do local.
Os policiais ainda tentaram alcançar o homem, porém ele conseguiu escapar e não foi capturado.
Após retornar ao ponto onde o suspeito havia jogado a sacola, a guarnição realizou buscas e encontrou o material. Dentro da embalagem havia um pote contendo uma substância semelhante à cocaína, além de várias porções de maconha.
Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para os procedimentos legais.
Cotidiano
CBF define cotas da Série D de 2026; clubes do Acre devem receber R$ 1,5 milhão na 1ª fase
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os valores que serão repassados aos clubes participantes do Campeonato Brasileiro Série D de 2026. Ao todo, a entidade prevê distribuir R$ 65,56 milhões ao longo da competição nacional.
Na primeira fase, todos os 96 clubes participantes receberão R$ 500 mil como cota de participação. Além disso, as equipes estreantes no torneio terão direito a R$ 8 mil adicionais, valor destinado à aquisição de um desfibrilador, equipamento obrigatório para atendimento médico durante as partidas.
O Acre terá três representantes na disputa nacional: Independência Futebol Clube, Galvez Esporte Clube e Humaitá Futebol Clube. Considerando apenas a cota inicial da primeira fase, os clubes acreanos devem receber R$ 1,5 milhão no total, caso todos disputem a etapa inicial do torneio.
Independência e Galvez garantiram vaga na competição pelo desempenho em competições estaduais e regionais. Já o Humaitá conquistou a classificação por meio do Ranking Nacional de Clubes da CBF, sendo o time acreano mais bem colocado na lista da entidade.
