Acre disputa o Campeonato Brasileiro Sub-16 da 1ª Divisão em Saquarema

A Seleção Acreana de Vôlei Feminino começa a disputar neste sábado, 7, em Saquarema, no Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro Sub-16 da 1ª Divisão. A delegação acreana embarcou para o Rio de Janeiro nesta sexta, 6.

“Estamos iniciando a temporada em nível nacional com uma competição de alto nível. Temos atletas promissoras na seleção”, declarou o presidente da Federação Acreana de Voleibol(FEAV), professor João Petrolitano.

1º desafio

O primeiro desafio no torneio nacional será contra a seleção do Maranhão neste sábado, a partir das 8h15(hora Acre). A técnica Talita Garcia tem um grupo formado por 10 atletas para a disputa da competição.

Grupos do Acre

O torneio terá 15 seleções e o Acre ficou no grupo C e vai enfrentar na primeira fase o Maranhão, Pará e Tocantins.

