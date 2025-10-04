Acre deverá ter três vagas na Copa do Brasil 2026

O torneio mais democrático do futebol brasileiro vai ficar ainda maior. A partir de 2026, a Copa do Brasil será disputada por 126 clubes — número que subirá para 128 a partir de 2027. A ampliação faz parte do novo calendário do futebol nacional anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que também redefiniu os critérios de classificação para a competição.

Com as mudanças, o Acre deve garantir três vagas na próxima edição do torneio, distribuídas pelo Ranking Nacional de Federações (RNF), com base nos resultados do Campeonato Acreano e da Copa.

A nova estrutura de classificação da Copa do Brasil será dividida em três critérios principais:

• Critério 1: 20 vagas destinadas aos clubes participantes da Série A de 2026; • Critério 2: Quatro vagas reservadas aos campeões de 2025 da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D. A partir de 2027, os campeões das Copas Norte, Centro-Oeste e Sul-Sudeste também entram nesse grupo; • Critério 3: 102 vagas distribuídas entre clubes classificados em competições estaduais de 2025, com base no Ranking Nacional de Federações de 2026, excluídos os clubes já contemplados nos dois critérios anteriores. A quantidade de vagas por estado seguirá o posicionamento das federações no RNF: • Federações ranqueadas entre 1º e 2º lugares: 6 vagas; • Entre 3º e 5º: 5 vagas; • Entre 6º e 14º: 4 vagas; • Entre 15º e 27º: 3 vagas. O Acre, atualmente na faixa das federações entre a 15ª e a 27ª posição, continuará com três representantes. As projeções consideram as posições dos clubes no Brasileirão após a 26ª rodada e no G-4 da Série B após a 29ª rodada, além das vagas já anunciadas por copas estaduais, como a Copa Rio e a Copa Paulista. O novo Ranking Nacional de Federações 2025, que definirá oficialmente a distribuição, será divulgado pela CBF ao fim da temporada. Com informações no GE-AC

