Acre deve ter chuvas acima da média em janeiro, segundo previsão do Inmet
Instituto alerta para volumes até 50 mm acima do histórico, com calor intenso e risco de chuva forte em curtos períodos. Cenário se repete em outros estados da Região Norte
O Acre inicia 2026 sob influência de um regime climático mais úmido que o habitual, com previsão de chuvas acima da média histórica ao longo de janeiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os volumes podem superar a média em até 50 milímetros, favorecendo a recarga hídrica de rios e solo, em um cenário que também inclui temperaturas elevadas e risco de precipitações intensas em curtos intervalos.
A condição se estende a outros estados da Região Norte, como Amazonas, Amapá e Rondônia, enquanto áreas do sul de Roraima e centro-sul do Tocantins devem registrar índices abaixo do normal. O calor acima da média também está previsto para a região, embora de forma menos intensa do que em Tocantins e Pará.
No restante do país, o padrão é desigual: o Nordeste enfrentará um janeiro mais seco, o Centro-Oeste terá chuvas volumosas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Sudeste terá excesso de precipitação em São Paulo e sul de Minas, e o Sul deve registrar chuvas acima da média na maior parte dos estados.
Galvez enfrenta o Grêmio em duelo decisivo pelo grupo 2 da Copa São Paulo
O Galvez enfrenta o Grêmio nesta segunda, 5, a partir das 14 horas(hora Acre), na Arena da Plínio Marin, em Votuporanga, interior de São Paulo, em um duelo decisivo para os acreanos pelo grupo 2 da Copa São Paulo. O Imperador perdeu na estreia por 2 a 1 para o Votuporanguense e somente um triunfo contra os Gaúchos vai manter as chances de classificação.
Sem mudanças
O técnico Eriano Santos comandou treinamentos leves e resolveu manter a equipe.
“Não podemos cometer os mesmos erros do primeiro tempo do jogo de estreia. Precisamos manter o nosso padrão e ter o máximo de atenção na marcação”, disse o treinador do Galvez.
Outra partida
Na outra partida do grupo 2, o Votuporanguense joga contra o Falcon, de Sergipe, na Arena Plínio Marin, a partir das 16h15(hora Acre).
Diretoria da Adesg muda o preparador físico próximo da estreia
A diretoria da Adesg resolveu mudar o preparador físico para a disputa do Campeonato Estadual. Por problemas particulares, Jorge Henrique deixa o Leão e Bruno Felipe, ex-Independência, assume o trabalho.
“Não tínhamos a intenção de mudar, mas foi necessário. O Bruno Felipe trabalhou na Adesg na última temporada e sabemos a qualidade do profissional”, disse o diretor de futebol, Erismeu Silva.
Dois períodos
O elenco da Adesg inicia a semana de trabalho nesta segunda, 5, com treinamentos em dois períodos. A equipe estreia no Estadual contra Humaitá na quinta, 18, na Arena da Floresta.
Último amistoso
A Adesg vai enfrentar o Rio Branco no sábado, 10, no último amistoso da fase de preparação.
Fluminense anuncia contratação de Guilherme Arana
Lateral-esquerdo, que vestirá a camisa de número 13, foi oficializado como reforço do Tricolor das Laranjeiras até o fim de 2029
Por Redação Placar
O Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana, neste domingo, 4. A oficialização aconteceu dias após o Atlético Mineiro, o clube carioca e o staff do atleta entrarem em acordo pela transferência.
Por meio de canais oficiais, o clube divulgou a chegada do jogador ao CT Carlos Castilho. O contrato do lateral de 28 anos é válido até o fim de 2029. Arana vestirá a camisa 13 pelo Tricolor.
Atualmente, o elenco do Tricolor conta com Renê e Gabriel Fuentes como opções para a lateral esquerda. Assim, Luis Zubeldía passa a ter mais um nome para o setor.
Revelado pelo Corinthians, Arana teve passagem pelo futebol europeu antes de se firmar no Atlético Mineiro. Pelo Galo, acumulou títulos, protagonismo e convocações para a seleção brasileira.
