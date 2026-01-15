Acre
Acre cria câmara técnica para enfrentar impacto da migração nos serviços sociais
Estado recebeu 850 pedidos de refúgio em 2025, mas apenas 20% dos imigrantes obtiveram status de refugiado
A vice-governadora do Acre e coordenadora da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/AC), Mailza Assis, assinou resolução publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (15) que institui a criação de uma câmara técnica voltada ao enfrentamento da situação migratória no estado. Em 2025, o Acre concentrou 850 pedidos de refúgio, número que evidencia a pressão do fluxo migratório sobre os serviços públicos locais.
De acordo com o texto, a medida pactua a implantação da câmara técnica com a finalidade de realizar estudos e elaborar documentos sobre custos e viabilidade de cofinanciamento estadual para ações de assistência social relacionadas à migração. O objetivo é subsidiar tecnicamente as decisões do poder público, diante do impacto crescente da população migrante nos serviços socioassistenciais.
A resolução estabelece que caberá à nova instância definir critérios, prazos, formas de financiamento e parâmetros de repasse. As propostas deverão ser encaminhadas à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) para análise de viabilidade e, posteriormente, pactuadas no âmbito da CIB/AC, que reúne representantes do Estado e dos municípios.
A Comissão Intergestores Bipartite é o principal espaço de articulação entre governo estadual e prefeituras para a coordenação das políticas públicas de assistência social. Com a criação da câmara técnica, o colegiado passa a contar com um instrumento específico para discutir o cofinanciamento estadual de ações voltadas à população migrante, tema considerado estratégico para a gestão pública acreana. A resolução entrou em vigor na data de sua publicação.
Prefeito Sérgio Lopes prestigia inauguração da nova unidade da Defensoria Pública em Epitaciolândia
O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, participou nesta quarta-feira (14) da inauguração da nova unidade da Defensoria Pública do Estado do Acre no município. A iniciativa representa um avanço significativo no fortalecimento do acesso à Justiça e na ampliação do atendimento à população em situação de vulnerabilidade na região do Alto Acre.
A nova sede passa a atender os municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, beneficiando diretamente mais de 44 mil habitantes, garantindo mais cidadania, dignidade e direitos às pessoas que mais necessitam de assistência jurídica gratuita.
Durante a solenidade, autoridades destacaram a importância da parceria institucional para a concretização do projeto. Foram registrados agradecimentos à defensora pública-geral do Acre, Juliana Marques Cordeiro, e a toda a equipe da Defensoria pelo trabalho realizado. Também foi reconhecido o apoio do Governo do Estado, do prefeito Sérgio Lopes, dos vereadores do município e da vice-governadora Mailza Assis, apontada como incentivadora da Defensoria Pública desde o período em que assumiu uma cadeira no Senado Federal.
A Defensoria Pública do Estado do Acre tem como missão garantir, de forma gratuita, o acesso à Justiça para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O novo prédio foi construído em terreno doado pela Prefeitura de Epitaciolândia e está localizado no bairro Aeroporto, oferecendo uma estrutura própria, moderna e totalmente acessível à população.
Com investimento superior a R$ 1,2 milhão, proveniente do orçamento da própria instituição, a unidade conta com recepção, salas de atendimento, gabinetes, setores administrativos e espaços adaptados para assegurar conforto, dignidade e eficiência no atendimento ao público.
A nova sede já entrou em funcionamento na manhã da inauguração e realizou os primeiros atendimentos, consolidando mais um passo na ampliação dos serviços públicos essenciais na região do Alto Acre.
Governo monitora elevação do Rio Juruá após atingir cota de alerta
Com a previsão de chuvas acima da média para o período, o governo do Acre intensificou, nesta quinta-feira, 15, o monitoramento dos níveis do Rio Juruá e de seus principais afluentes. A ação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros, com parceria da Defesa Civil, como medida preventiva para reduzir riscos à população ribeirinha.
De acordo com os dados mais recentes, o nível do Rio Juruá ultrapassou a cota de alerta pela segunda vez este ano. A medição atual é de 11,96m, o que acende um sinal de atenção para possíveis impactos, especialmente em áreas historicamente vulneráveis a alagações. As equipes técnicas acompanham a evolução do volume de água de forma contínua, realizando medições diárias e vistorias nas comunidades mais próximas das margens.
Segundo o major Josadac Cavalcante, do Corpo de Bombeiros, o monitoramento antecipado é fundamental para garantir uma resposta rápida, caso o cenário se agrave. “Estamos acompanhando de perto a elevação do rio e mantendo nossas equipes em prontidão. O objetivo é agir de forma preventiva, orientando a população e adotando medidas necessárias para minimizar danos”, destacou o oficial.
A Defesa Civil Estadual disse que, até o momento, não há registro de ocorrências graves, mas alerta para que moradores de áreas de risco fiquem atentos às orientações dos órgãos oficiais.
Governo convoca 92 aprovados no concurso do Detran/AC para inspeção médica e entrega de documentos
Chamamento contempla cargos de níveis superior e técnico em dez municípios; posse deve ocorrer até 13 de fevereiro
