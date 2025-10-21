Acre convoca professores aprovados em seletivo para assinatura de contratos

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) do Acre publicaram nesta terça-feira, 21, o Edital nº 087 SEAD/SEE, convocando candidatos aprovados no seletivo simplificado para cargos da Educação a apresentarem documentação e assinarem os contratos de trabalho.

A convocação é referente ao Edital nº 001/2023 SEAD/SEE, publicado em março de 2023, e inclui profissionais selecionados para atuar em diferentes municípios e modalidades de ensino, como educação especial e ensino regular.

Entre os convocados estão assistentes educacionais e professores mediadores da Educação Especial, além de docentes de Física do Ensino Regular. As vagas contemplam as cidades de Rio Branco, Porto Acre e Cruzeiro do Sul.

Os candidatos devem comparecer até o dia 3 de novembro de 2025, das 7h30 às 13h30, em um dos seguintes locais: Rio Branco – Coordenação de Recursos Humanos da SEE, na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, bairro Volta Seca; Porto Acre – Rodovia AC-10, Km 29 e Cruzeiro do Sul – Núcleo de Educação, localizado na Avenida 25 de Agosto, nº 126, bairro Aeroporto Velho.

Na ocasião, os convocados deverão apresentar uma série de documentos pessoais e comprobatórios, incluindo identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, diploma de formação, certidões negativas e atestado médico pré-admissional, além de declarações exigidas pelos órgãos estaduais, disponíveis nos sitesconcursos.ibfc.org.br e sead.ac.gov.br.

O edital também especifica a necessidade de certificados de formação em Educação Especial, com carga horária mínima de 40 horas para o cargo de Assistente Educacional e 180 horas para o cargo de Professor Mediador – P1.

De acordo com o documento, os candidatos podem obter informações adicionais diretamente com a Secretaria de Educação e Cultura, pelo telefone (68) 3213-2331, ou com a Secretaria de Administração, pelo e-mail [email protected].

