Acre convoca aprovados em seletivo para atuação na educação indígena, regular e especial

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), convocou nesta segunda-feira, 05, os candidatos aprovados no processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023, destinado à contratação temporária de professores para atuação na educação escolar indígena, especial e no ensino regular.

A convocação foi oficializada nos editais nº 021 e nº 063, ambos publicados no Diário Oficial do Estado, e contempla profissionais de diversas localidades do estado, incluindo os municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Acrelândia. A lista traz o nome dos candidatos, notas obtidas, cargos e escolas onde deverão atuar.

Os candidatos devem comparecer até o dia 15 de maio de 2025, no horário das 7h30 às 13h30, nos núcleos de educação de seus respectivos municípios, munidos de toda a documentação exigida. Os endereços incluem unidades da SEE em Rio Branco, Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá.

A lista completa de documentos pode ser consultada nos sites da Sead (sead.ac.gov.br) e do IBFC (concursos.ibfc.org.br). Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com a SEE pelo telefone (68) 3213-2331 ou pelo e-mail [email protected].

