Acre consolida protagonismo na adoção de tecnologias de ponta para segurança pública com primeiro voo do drone Harpia

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), alcançou um marco inédito na trajetória de modernização das forças de segurança, com a realização do primeiro voo do drone Harpia, sistema aéreo remotamente pilotado (Sarp) adquirido pelo governo do Estado junto à empresa Advanced Technologies Security e Defense (ADTech), em maio deste ano.

A operação, foi conduzida pelos agentes acreanos capacitados, Delmar Cavalcante, Frank Damaceno, Tarso de Souza e Wagner da Silva e marca o início da utilização operacional do Harpia. O voo ocorreu após a conclusão da primeira fase de capacitação dos pilotos e operadores, iniciada em 21 de julho, na sede da ADTech em São José dos Campos (SP). Com duração de oito semanas, o treinamento envolve aulas teóricas e práticas, abrangendo desde a regulamentação do uso de drones até a operação de sensores embarcados e softwares de controle.

O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destacou a relevância da qualificação dos operadores e da ampliação do sistema Harpia para o fortalecimento das ações de segurança no estado, afirmando que é um momento histórico para o Acre. “A qualificação técnica dos nossos operadores e a incorporação de tecnologias de ponta como o Harpia colocam o estado em um novo patamar de atuação na segurança pública. Com o apoio de ferramentas avançadas, ampliamos nossa capacidade de resposta, monitoramento e proteção da população e do nosso patrimônio ambiental. A segunda aeronave representa mais um passo estratégico nesse processo, garantindo que o Acre continue na vanguarda da inovação na área da segurança”, afirmou.

Agora, os operadores estão oficialmente aptos a pilotar o Harpia e avançam para operações mais complexas, incluindo voos noturnos, uso de cargas úteis e sensores avançados, e missões de longa duração, fundamentais para ações de segurança pública e vigilância ambiental.

Segunda aeronave reforçará operações no interior do estado

No início de agosto, a Sejusp formalizou a aquisição de uma segunda unidade do Harpia, reforçando a parceria com a ADTech e ampliando a capacidade de cobertura aérea em todo o território acreano. A nova aeronave será integrada ao sistema já em operação e ficará baseada no Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), atendendo a regiões estratégicas do interior do estado. A entrega da segunda aeronave está prevista para ocorrer entre o final de 2025 e o início de 2026, após a capacitação de uma nova turma de operadores.

