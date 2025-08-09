Geral
Acre conquista três pódios no maior evento de tecnologia para a gestão publica do país
Consolidando o Estado como referência nacional, os três pódios conquistados foram no 52º Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública (Secop 2025), promovido pela Abep-TIC (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação), entre os dias 6 e 7, em Brasília. Os prêmios foram: 2º lugar em Inovação (que demonstra o grau em que o projeto representa uma ideia ou conceito novo e criativo, ainda não implementado em outras esferas), 1º lugar no Prêmio Melhor Solução de Governo Digital para Governança Digital com o projeto Reuse, e 3º lugar no ranking geral do Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais (IOSPD). O avanço é expressivo, considerando que, há apenas três anos, o Estado ocupava as últimas posições.
A premiação tem como base os resultados no IOSPD, indicador que mede a maturidade digital das administrações estaduais e a acessibilidade dos serviços públicos à população. O resultado consolida o Acre como uma referência nacional em transformação digital, reflexo de uma estratégia sólida de inovação, modernização e transformação na gestão pública implementada pelo governo estadual. Segundo o regulamentos espera-se que as iniciativas de governo digital apresentadas, além de promoverem relações mais ágeis e efetivas, fomentem boas práticas de governança e catalisem mudanças democratizantes nas estruturas de governo.
“Essas conquistas mostram que o Acre está no caminho certo. Sair da última colocação para estar entre os melhores do país, em tão pouco tempo, é fruto de muito trabalho, planejamento e compromisso com a modernização do serviço público. Quero parabenizar toda a equipe envolvida e reafirmar que continuaremos investindo em tecnologia e inovação para melhorar a vida da nossa população”, destacou o governador do Acre, Gladson Camelí.
Projeto
Reuse
Além do reconhecimento em inovação, o Acre também foi premiado em 1º lugar na categoria 3.4 – Melhor Solução de Governo Digital para Governança Digital, com o projeto Reuse Acre: Otimizando a Gestão de Bens Móveis no Governo do Acre para Eficiência, Sustentabilidade e Transformação Digital.
Coordenada pela Sead, o sistema permite a redistribuição de bens entre órgãos governamentais, reduzindo desperdícios e maximizando o aproveitamento dos recursos públicos, por meio de ações como:
- Reaproveitamento de bens entre órgãos estaduais, reduzindo gastos com novas aquisições;
- Sustentabilidade, evitando o descarte desnecessário de materiais;
- Digitalização de processos, ampliando a eficiência no controle do patrimônio público;
- Transparência e governança, com dados acessíveis e rastreáveis.
“É o reconhecimento do trabalho de toda uma equipe que se dedica, que se esforça para entregar sempre o melhor. Hoje não resta dúvida de que esse trabalho é de excelência. O Estado do Acre hoje é o terceiro colocado no ranking geral de oferta de serviços públicos digitais, e fomos agraciados com o prêmio do Reuse como a melhor solução de governança digital. Parabéns à equipe, parabéns ao Acre, parabéns à Sead. Agora é festejar e seguir trabalhando, porque o trabalho não pode parar”, afirmou Paulo Henrique Oliveira, diretor de modernização da Sead.
Ranking geral do Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais
O avanço do Acre reflete um trabalho contínuo de transformação digital, com foco em planejamento estratégico, valorização da equipe técnica e investimento em soluções desenvolvidas no próprio governo. O resultado é o reconhecimento de um Estado que vem se destacando, ano após ano, pela capacidade de inovar e de entregar serviços públicos mais acessíveis e resolutivos à população.
“Nós estamos recebendo o terceiro prêmio nesse evento com o projeto Reuse, além de conquistar o 3º lugar no prêmio geral. Em três anos, saímos do último lugar para o terceiro, concorrendo com estados de todo o país. Quero agradecer a toda a equipe da modernização e da Sead, que trabalhou muito para que esses prêmios fossem conquistados. É uma alegria muito grande estar à frente dessa secretaria com essa equipe maravilhosa. E no ano que vem, se Deus quiser, vamos ganhar ainda mais prêmios. É isso: força de trabalho pelo Acre e muito mais conquistas pela frente”, ressaltou, emocionado, o secretário de Administração Paulo Roberto Correia.
Promovido pela Abep-TIC, com apoio do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad), o Secop reúne anualmente lideranças da administração pública, especialistas e gestores de tecnologia da informação de todo o Brasil, consolidando-se como um dos principais eventos do setor no país.
Criminoso com longo histórico é preso durante velório no interior do Acre
Júlio Andrade, acusado de associação criminosa, tráfico e violência doméstica, foi capturado em operação conjunta dentro de igreja em Manoel Urbano.
A Polícia Civil e a Polícia Militar do Acre prenderam, na noite desta sexta-feira (8), Júlio Andrade, homem com extensa ficha criminal, durante o velório de Fagner Braga de Lima, na Igreja Batista Monte Gerezin, em Manoel Urbano. Braga havia sido morto com um tiro na cabeça na última quinta-feira (7), no bairro Rui Lino, em Rio Branco.
Segundo as autoridades, Andrade tinha um mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva solicitada por sua ex-companheira. As investigações apontam que ele mantinha relacionamento com duas mulheres no município, ambas com registros anteriores de denúncia por violência doméstica contra ele. A prisão foi motivada por novas ocorrências registradas em julho, quando o acusado teria voltado a ameaçar uma das vítimas após reatar o relacionamento.
Com passagens por associação criminosa, tráfico de drogas e violência doméstica, Andrade já havia escapado de outras tentativas de prisão e era considerado um alvo de alta dificuldade. Informações obtidas pelo serviço de inteligência indicaram que ele era próximo de Fagner Braga e que compareceria ao velório, o que levou à montagem de uma operação silenciosa e estratégica.
Equipes cercaram o local e agiram rapidamente para evitar qualquer reação ou fuga, garantindo a segurança das pessoas presentes. Após a captura, Andrade foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano e deve ser transferido para o presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.
De acordo com a corporação, a prisão é resultado da eficiência do trabalho de inteligência e do empenho das equipes de campo, que atuaram com discrição e profissionalismo para retirar de circulação um criminoso considerado de alta periculosidade.
Preso preventivamente, sócio do presidente da OAB/AC é acusado de tentativa de homicídio
A Justiça do Acre decretou na última semana a prisão preventiva do advogado Keldheky Maia da Silva, acusado de efetuar disparos de arma de fogo durante uma briga em via pública, em 21 de junho deste ano, que culminou na morte da advogada Juliana Chaar Marçal. O caso ocorreu em frente a casa noturna Dibuteco, em Rio Branco (AC). Keldheky é sócio do escritório Rodrigo Aiache Advogados, do advogado Rodrigo Aiache, que atualmente preside a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Acre.
De acordo com a investigação, os disparos tinham como alvo Dhiones Siqueira Passos e Ledo Patrício da Silva Almeida Júnior, que não foram atingidos. Logo depois, Juliana foi atropelada e morreu no local. Laudos periciais apontam que a arma apreendida encontrada em uma caminhonete Toyota Hilux usada na ocorrência é compatível com os projéteis disparados e também teria sido utilizada em outro homicídio, que vitimou Victor Viny Pinheiro da Costa.
Para o juiz Alesson José Santos Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, a prisão preventiva se justifica pela gravidade da conduta, pelo risco à ordem pública e pela repercussão social do crime, que gerou sensação de insegurança na comunidade. O magistrado destacou que, embora o acusado seja primário, tenha endereço fixo e atue como advogado, essas condições não afastam a necessidade da medida extrema.
“Trata-se de audiência de apresentação de Keldheky Maia da Silva pela prática de duas tentativas de homicídio contra Dhiones Siqueira Passos e Ledo Patrício da Silva Almeida Júnior. Após representação da Autoridade Policial, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à prisão do apresentado. Analisando as provas constantes na cautelar e no processo principal, estão presentes os indícios de autoria e a prova de materialidade, no sentido que o apresentado efetuou pelo menos três disparos de arma de fogo. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a repercussão social do fato e a gravidade da conduta – disparos em festa pública com grande movimentação de pessoas. Há ainda circunstância de que a arma eventualmente utilizada seria a mesma do homicídio que vitimou Vitor Viny Pinheiro da Costa, situação a ser esclarecida”, diz trecho da decisão.
Por prerrogativa profissional, Keldheky deverá cumprir a prisão em sala de Estado Maior ou, na ausência dela, em cela especial no Batalhão de Operações Especiais (BOPE), separado dos demais detentos.
Na audiência de apresentação, realizada em 8 de agosto, o Ministério Público defendeu a manutenção da prisão, enquanto a defesa pediu a substituição por medidas cautelares, pedido negado pelo juiz.
Homem é preso por dar “carteirada” de facção para PM à paisana
Guilherme Barroso da Silva foi preso em flagrante nessa sexta-feira, 8, em Rio Branco, Acre, após ameaçar um policial militar à paisana durante uma discussão no trânsito. O incidente ocorreu em um semáforo na Avenida Getúlio Vargas, quando Guilherme, em uma motocicleta, exigiu passagem imediata do policial, que também estava em uma motocicleta, aguardando o sinal verde.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o policial informou que não poderia dar passagem devido ao semáforo estar vermelho e ao trânsito intenso. Insatisfeito, Guilherme forçou a passagem, buzinou e, em tom ameaçador, declarou ser integrante do Comando Vermelho (CV), fazendo um gesto com a mão que simbolizava “tudo dois”, um lema da facção criminosa. O policial militar notou um volume na cintura de Guilherme, suspeitando que pudesse ser uma arma de fogo. Após abordagem, constatou-se que o volume era, na verdade, uma pasta de documentos dobrada.
Ao se identificar como agente de segurança, o policial foi desafiado por Guilherme, que afirmou “não ter medo de polícia”. Sentindo-se ameaçado, o policial tentou abordar o suspeito, que fugiu em sua motocicleta. O policial seguiu Guilherme até o posto de combustível Via Verde, onde pediu apoio à guarnição da RP 106, que estava em ponto base no local. Com o auxílio da RP 103, Guilherme foi abordado e conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) sem o uso de algemas, com sua integridade física preservada e sem lesões aparentes.
Guilherme Barroso da Silva foi preso em flagrante por ameaça e por se apresentar como integrante de uma organização criminosa. As autoridades agora investigam o caso para as providências cabíveis. Um vídeo do incidente foi anexado ao boletim de ocorrência.
Veja o vídeo:
