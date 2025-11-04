Brasil
Acre conquista reconhecimento internacional como zona livre de peste suína e febre aftosa sem vacinação
Status sanitário abre portas para exportação de carne para mercados exigentes; estado se consolida como área privilegiada para investimentos no agronegócio
O Acre fortaleceu sua posição no agronegócio nacional ao ser reconhecido internacionalmente como zona livre de peste suína clássica (desde 2016) e de febre aftosa sem vacinação (desde 2021). O anúncio foi feito durante missão oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na Colômbia e no Chile, onde foram negociados temas técnicos e comerciais para ampliar as exportações brasileiras.
O duplo status sanitário coloca o estado em posição privilegiada para exportar carne e outros produtos de origem animal para mercados internacionais que exigem rigoroso controle de doenças. Rondônia também obteve o mesmo reconhecimento, fortalecendo as oportunidades de exportação na região Norte. A missão resultou ainda na autorização colombiana para entrada da farinha de sangue bovina brasileira, abrindo um mercado estratégico com mais de 52 milhões de habitantes.
Intercâmbio agropecuário
Ao longo das reuniões, foram discutidas medidas para facilitar o intercâmbio agropecuário entre os parceiros sul-americanos, como a regionalização da exportação de carne de aves, a certificação eletrônica para bebidas e proteínas animais, e a atualização de documentos para envio de frutas como o mamão papaia. Além disso, foi firmado acordo de cooperação técnica em zoneamento agrícola, com foco na redução de perdas e no aumento da eficiência produtiva.
De acordo com o Mapa, a missão reforça o compromisso do governo federal com a valorização dos produtos nacionais e com a busca por novos compradores na América do Sul. Com o reconhecimento sanitário, o Acre se consolida como um dos estados mais preparados para crescer no comércio exterior e atrair investimentos no setor.
Brasil
Operação contra crime organizado apreende R$ 1,1 milhão em dinheiro vivo em Manaus
Força Integrada age após denúncia de movimentações suspeitas; duas ações investigam lavagem de dinheiro na capital amazonense
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) apreendeu mais de R$ 1,1 milhão em dinheiro vivo durante duas operações realizadas em Manaus na manhã desta quarta-feira (4). As ações foram deflagradas após uma denúncia sobre movimentações financeiras suspeitas na capital, investigando o crime de lavagem de dinheiro.
As equipes da FICCO atuaram em dois endereços diferentes após monitoramento de inteligência que identificou padrões irregulares nas transações. O valor apreendido, um dos maiores do ano no estado, evidencia a sofisticação das operações financeiras do crime organizado na região Norte e representa um duro golpe nas estruturas de lavagem de capitais de facções que atuam na Amazônia.
As apreensões, realizadas em contextos distintos, somaram valores expressivos:
R$ 610 mil foram encontrados em uma das diligências, sem qualquer comprovação de origem lícita.
Cerca de R$ 500 mil foram localizados em outra ação, também sem uma justificativa econômica plausível para o montante.
De acordo com as investigações, a utilização de grandes quantias em dinheiro físico é uma estratégia comum para dificultar o rastreamento financeiro e ocultar a origem ilícita dos recursos, conduta típica do crime de lavagem de capitais.
A FICCO/AM é uma força-tarefa composta por diversos órgãos, incluindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Militar do Amazonas, entre outras instituições de segurança. O grupo atua de forma integrada na prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade violenta no estado.
Brasil
Belém vira base de trabalho de Lula durante preparativos para a COP30
Três ministros e assessores presidenciais se reúnem na capital paraense para acompanhar organização do maior evento climático do mundo
A cidade de Belém se tornou, nesta semana, a base de trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na capital paraense desde o último sábado (1º) para uma série de compromissos voltados à preparação da COP30, conferência mundial do clima que será sediada na cidade em 2025.
Nesta terça-feira (4), três ministros do governo federal e o chefe do gabinete adjunto de agenda da Presidência da República, Oswaldo Malatesta, desembarcam em Belém para integrar a comitiva presidencial.
De acordo com informações do Palácio do Planalto, as autoridades chegam pela Base Naval de Val-de-Cans. O primeiro a desembarcar será o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, às 11h. Em seguida, chegam a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, às 15h, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, às 16h. Oswaldo Malatesta tem chegada prevista para 14h30.
A movimentação reforça o foco do governo federal nos preparativos da COP30, que deve reunir líderes globais e colocar Belém no centro das discussões sobre o futuro da Amazônia e as políticas internacionais de sustentabilidade.
