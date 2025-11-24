Acre conquista o título da Copa Kanindé em Porto Velho

A Chapecoense venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0 nesse domingo, 23, na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, e garantiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. A Chape retorna a 1ª Divisão depois de 4 anos com a 3ª colocação na Série B somando 62 pontos.

O atacante Neto Pessoa comemora o seu 3º acesso em nível nacional. O acreano subiu com Atlético da D para C, no Náutico conseguiu o acesso da C para B e, agora, a Série A.

“Muito feliz com essa conquista da Chapecoense. Cheguei e a equipe estava na parte debaixo da tabela, mas com muito trabalho de todos no clube o objetivo foi conquistado”, declarou Neto Pessoa.

5 gols na campanha

Neto Pessoa marcou cinco gols na campanha do acesso e pode contribuir de maneira decisiva com o retorno da Chape a elite do futebol brasileiro.

Contrato até 2027

Neto Pessoa tem contrato com a Chapecoense até abril de 2027 e o objetivo, agora, é disputar a Série A pela primeira vez na vitoriosa carreira.

