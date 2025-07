Acre conquista espaço internacional no artesanato com apoio da ApexBrasil e Sebrae 

A Polícia Civil do Acre concluiu as investigações sobre o feminicídio ocorrido no município de Senador Guiomard no dia 13 de junho de 2025. O crime, que chocou a população local, teve como autor o nacional J.R. de O., de 54 anos, que foi indiciado por feminicídio após confessar o assassinato da ex-companheira.

De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, o autor, inconformado com o fim do relacionamento, que havia se encerrado de fato há cerca de dois anos, passou a monitorar a rotina da vítima. No dia do crime, ele aguardou a presença da mulher nas proximidades de sua residência e, de forma brutal, a atacou com diversos golpes de faca. A violência foi tamanha que a vítima não teve qualquer chance de defesa, vindo a óbito momentos depois.

Após o crime, as forças de segurança foram acionadas e, com rapidez, conseguiram localizar e prender J.R. de O., que está atualmente em prisão preventiva. Em depoimento, ele assumiu a autoria do assassinato, caracterizado como feminicídio motivado por ciúmes e não aceitação do término da relação.

Durante o inquérito policial, também foram indiciados por omissão de socorro um motorista e um ajudante “lombador” que estavam próximos ao local no momento da agressão. Segundo apurado, mesmo após a fuga do agressor, os dois homens não prestaram qualquer tipo de auxílio à vítima, nem acionaram os serviços de emergência como o SAMU ou a Polícia Militar. Essa omissão contribuiu para o agravamento do quadro da vítima, que não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil destaca que o feminicídio é um crime de extrema gravidade e que todas as circunstâncias que envolvem a violência contra a mulher estão sendo apuradas com rigor, inclusive eventuais responsabilidades de terceiros que se omitirem diante de situações que possam resultar em morte ou lesão.

O inquérito foi finalizado e encaminhado ao Ministério Público, que agora deve oferecer denúncia contra os envolvidos. A Polícia Civil reafirma seu compromisso com o combate à violência de gênero e com a responsabilização de todos os envolvidos, direta ou indiretamente, em crimes dessa natureza.

Fonte: PCAC

