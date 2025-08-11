Acre conquista 42 medalhas no Meeting Paralímpico Loterias Caixa

A Seleção Acreana formada por paratletas da natação, atletismo e halterofilismo conquistou nesse sábado, 9, em Brasília, no Distrito Federal, 42 medalhas no Meeting Paralímpico Loterias Caixa. Foram 29 medalhas de ouro, 11 de prata e duas de bronze.

“Essa competição foi classificatória para os torneios nacionais ainda em 2025 e 2026 e os resultados foram satisfatórios. O Acre vem desenvolvendo um trabalho bem planejado com os paratletas e as medalhas são importantes para continuar treinando forte”, declarou o técnico Onássis Brito.

Recorde Brasileiro

O principal destaque da Seleção Acreana foi o paratleta João Fontenelle. O acreano bateu o recorde Brasileiro no arremesso de peso com a marca de 13 metros e 14 centímetros.

Natação

Ouro 13

Prata 4

Bronze 2

Atletismo

Ouro 14

Prata 4

Halterofilismo

Ouro 2

Prata 3

