Acre
Acre comercializou 91 mil m³ de madeira em tora em 2024, movimentando R$ 17,2 milhões
Estado emitiu 3.692 documentos de origem florestal no período; volume representa redução histórica em relação aos picos de exploração anteriores
O Acre comercializou 91.328 metros cúbicos de madeira em tora ao longo de 2024, gerando uma receita de R$ 17.276.641,23, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. As informações, acessadas nesta segunda-feira (1º), revelam também a emissão de 3.692 Documentos de Origem Florestal (DOF) para a movimentação dos produtos madeireiros.
Evolução histórica da comercialização:
-
2009: 277.489 mil m³ (pico histórico)
-
2023: 133.352 mil m³
-
2024: 91.328 m³ (atual)
Os números demonstram uma redução significativa no volume comercializado nos últimos anos, refletindo tanto a diminuição dos estoques de madeira nativa quanto o aumento das restrições e controles sobre a atividade madeireira no estado. A queda de aproximadamente 67% em relação a 2009 e 31,5% em relação a 2023 indica uma tendência de contração do setor extrativista tradicional.
A redução pode ser atribuída a múltiplos fatores:
-
Esgotamento de estoques de espécies madeireiras mais valorizadas
-
Fortalecimento da fiscalização ambiental
-
Transição para modelos sustentáveis de manejo florestal
-
Restrições de mercado para produtos de origem florestal não-certificada
Os dados destacam a transformação do setor florestal acreano, que gradualmente migra do extrativismo predatório para modelos de manejo sustentável, com maior valor agregado e certificação ambiental. A atividade madeireira continua sendo relevante para a economia estadual, porém com volumes cada vez menores e sob rígido controle dos órgãos ambientais.
Acre
Prefeitura de Epitaciolândia institui Fórum Municipal de Educação com caráter permanente
Decreto cria órgão consultivo e propositivo para monitorar políticas educacionais e execução do Plano Municipal de Educação
A Prefeitura de Epitaciolândia instituiu o Fórum Municipal de Educação (FME) por meio do Decreto nº 288, publicado no Diário Oficial. O órgão, de caráter permanente, consultivo e propositivo, terá como função principal acompanhar e avaliar as políticas educacionais do município, com foco especial na execução do Plano Municipal de Educação (PME).
Atribuições do Fórum:
-
Acompanhar e avaliar a implementação do Plano Municipal de Educação
-
Propor ações para o fortalecimento da gestão democrática na educação
-
Criar mecanismos de monitoramento e fiscalização das políticas educacionais
-
Garantir participação social na construção das políticas públicas do setor
O decreto, assinado pelo prefeito Sérgio Lopes de Souza, destaca a necessidade de fortalecer a gestão democrática e participativa na educação municipal, além de estabelecer canais permanentes para o acompanhamento das metas estabelecidas no PME.
A criação do FME representa um avanço na institucionalização da participação social na educação epitaciolandense, alinhando-se às diretrizes nacionais que preconizam a gestão democrática como princípio fundamental da educação pública. O fórum deverá contar com representantes de diversos segmentos da comunidade escolar e da sociedade civil organizada.
A medida reforça o compromisso da administração municipal com a transparência e o controle social nas políticas educacionais, criando um espaço formal para debate, proposição e avaliação contínua das ações desenvolvidas na área da educação.
Composição do Fórum
O FME terá composição plural, reunindo representantes da gestão pública, profissionais da educação, estudantes e famílias, sociedade civil organizada e instituições de ensino superior.
Funcionamento do FME
A coordenação do Fórum será exercida pela Secretaria Municipal de Educação, responsável por oferecer suporte técnico e administrativo. As reuniões ocorrerão semestralmente, de forma ordinária, e extraordinariamente sempre que convocadas pela coordenação ou pela maioria simples dos membros.
As decisões terão caráter consultivo e propositivo, devendo ser registradas em atas e publicadas no Diário Oficial do Estado quando necessário. A participação no FME é considerada serviço de relevante interesse público, sem remuneração ou vínculo empregatício.
Acre
Auditoria da CGU revela desvio de emenda no valor de R$ 6,3 milhões destinados ao combate à dengue no Acre
Relatório aponta superfaturamento, pagamentos sem execução de serviços e gastos simulados em projeto de capacitação patrocinado por emenda de Jéssica Sales
Uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) revelou um amplo esquema de irregularidades envolvendo uma emenda parlamentar de R$ 6,3 milhões destinada ao Acre em 2023 para ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti. O relatório, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), aponta desvios ocorridos em plena crise de dengue no estado, que já registra 8.500 casos prováveis e 4 mortes em 2025.
Principais irregularidades identificadas:
-
R$ 591 mil pagos sem comprovação de execução dos serviços
-
R$ 871 mil desviados em sobrepreços
-
Capacitação de 646 professores declarada, mas apenas 451 confirmados
-
R$ 116 mil sem comprovação dos R$ 135 mil destinados a instrutores
-
Declaração de 27 turmas por dois dias, mas execução de 15 turmas com meio dia de duração
-
R$ 155 mil desviados em coffee breaks com aumento fictício de participantes
-
R$ 146 mil em locação de imóveis, sendo que 70% dos municípios cederam espaços gratuitamente
-
Superfaturamento de R$ 96 mil na locação de equipamentos multimídia
-
R$ 8 mil em impressão de crachás inexistentes
A emenda, da então deputada federal Jéssica Sales, foi executada por meio de convênio entre o Ministério da Saúde e o Instituto Sapiens, sediado em Brasília, para capacitar professores e alunos em dez municípios acreanos. A CGU concluiu que o projeto foi usado para desvio sistemático de recursos em momento crítico para a saúde pública.
O relatório chega enquanto o Acre enfrenta uma explosão de casos de dengue, com Rio Branco em situação de emergência em saúde pública devido às arboviroses (180% de aumento em um ano). A CGU recomendou a devolução dos recursos e a responsabilização dos envolvidos.
Investigação no STF
A apuração da CGU atende a um pedido do ministro do STF Flávio Dino, que determinou um pente-fino nos repasses feitos por meio das chamadas emendas PIX. O relatório principal, já enviado à Corte, detalha os desvios no convênio.
Há, ainda, outro documento — não divulgado publicamente — que aponta indícios de participação de agentes políticos do Acre na estrutura que levou o Instituto Sapiens a vencer a licitação.
Esse material já está nos autos do processo e deverá orientar as próximas decisões do ministro, que podem incluir:
- abertura de tomada de contas especial,
- envio para investigações criminais,
- ou outras medidas cabíveis.
Acre
Festival Vozes na Rede realiza segunda semifinal no Alto Acre e reúne talentos da rede pública
A etapa reuniu representantes das regionais de Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri e Brasileia, que apresentaram interpretações autorais e releituras, demonstrando maturidade artística e entusiasmo
O Festival Estudantil de Música Vozes na Rede segue movimentando o Acre. No último fim de semana, a Regional Alto Acre recebeu a segunda semifinal do concurso, transformando o Ginásio Poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, em um grande palco de celebração musical dos estudantes da rede pública.
A etapa reuniu representantes das regionais de Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri e Brasileia, que apresentaram interpretações autorais e releituras, demonstrando maturidade artística e entusiasmo. A semifinal reforça a proposta do festival: valorizar a música como caminho de expressão juvenil e fortalecer o vínculo pedagógico por meio da arte.
“O Festival é uma das ações mais bonitas que realizamos ao longo do ano, porque revela o potencial artístico dos nossos estudantes e fortalece o sentimento de pertencimento à escola. Essa etapa do Alto Acre mostrou, mais uma vez, que a juventude da nossa rede pública tem talento, sensibilidade e coragem para subir ao palco e encantar o público”, disse Davi Oliveira, chefe da Assessoria de Juventude da SEE.
Depois de uma noite marcada por grandes apresentações, foram definidos os estudantes que representarão o Alto Acre na grande final estadual do Vozes na Rede.
Classificados para a Final Estadual – Regional Alto Acre
Brasileia
- Vitória Raquel Valdimiro Barros – Escola KJK
Epitaciolândia
- Elisa Cristina Malaquias dos Santos – Escola Belo Porvir
Xapuri
- Antonio Fellipe Ferreira da Silva – Escola Divina Providência
Assis Brasil
- Wanne Hillary Pereira Novais – Escola Íris Célia Cabanelas Zannini
As próximas etapas seguem ao longo da semana nas demais regionais, até a definição de todos os finalistas da edição 2025 do festival.
