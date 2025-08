Acre comemora 123 anos da Revolução que marcou sua anexação ao Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico de perigo potencial para chuvas intensas em parte do estado do Acre, válido a partir desta quarta-feira, 06, com término previsto para as 10h da quinta-feira (07). O alerta atinge principalmente municípios da região oeste e central do estado, incluindo Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

De acordo com o boletim, estão previstas chuvas com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros por dia. Os ventos também devem se intensificar, com rajadas variando entre 40 e 60 km/h.

A Sala de Situação e Monitoramento Ambiental do Acre (SISMA), ligada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), acompanha a situação em tempo real com base em dados fornecidos pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CIGMA).

