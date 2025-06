Acre começa a pagar subvenção da borracha e murumuru direto na conta de extrativistas

Clisma de Almeida Carvalho, de 31 anos, foi arremessado contra o para-brisa do veículo; estado de saúde é estável

O motociclista Clisma de Almeida Carvalho, de 31 anos, ficou ferido na tarde deste sábado (28) após colidir contra um carro ao tentar cruzar a rodovia AC-40, no município de Senador Guiomard, interior do Acre.

Segundo testemunhas, Clisma havia acabado de sair de casa, no bairro Chico Paulo, e seguia em direção ao local de trabalho da esposa, que atua em um laticínio da região. Ele pilotava uma motocicleta Honda Titan preta e, ao acessar a AC-40, acabou entrando na frente de um veículo que trafegava no sentido Quinari–Rio Branco.

Com o impacto, o motociclista foi lançado sobre o capô do carro. Informações preliminares indicam que o capacete da vítima não estava afivelado, o que fez com que se soltasse durante o acidente. Clisma bateu com a cabeça no para-brisa do automóvel.

Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após estabilização, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco com fratura no pé esquerdo, corte profundo na cabeça e ferimento no nariz, com sangramento ativo. Seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) estiveram no local, isolaram a área e aguardaram a chegada da perícia técnica. Após os procedimentos, os veículos foram entregues aos familiares. O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários