Andre Avelino, de 82 anos, morreu dentro do Lar dos Vicentinos, em Rio Branco, no sábado (11) e o exame que comprovou a causa da morte saiu na noite de domingo (12).

O número de recuperados não mudou. De acordo com a Saúde, 47 pacientes não têm mais o vírus no organismo, sendo assim 43 pessoas seguem em tratamento. Do total de pacientes com a doença, apenas seis estão hospitalizados.