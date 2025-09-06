Acre cai para 6ª posição no ranking de Potencial de Mercado

O Acre alcançou a 6ª posição no ranking nacional de Potencial de Mercado em 2025, segundo o Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O estado caiu uma colocação em relação a 2024, quando ocupava o 5º lugar.

Com o resultado deste ano, o Acre está atrás de Roraima, Tocantins, Santa Catarina, Piauí e Goiás, mantendo-se, contudo, entre os principais estados do país em indicadores relacionados à atratividade de mercado e investimentos.

O levantamento destaca que o tamanho da economia estadual é um dos fatores que mais pesam na decisão de empresas ao escolherem onde investir, favorecendo a competitividade das maiores unidades da federação. Estados com economias dinâmicas tendem a gerar mais oportunidades de investimento, criando um ciclo positivo de crescimento e desenvolvimento econômico.

Outro aspecto relevante é o ritmo de crescimento da população em idade de trabalho, considerado um dos principais determinantes para o potencial de crescimento no longo prazo. Já os indicadores de crédito também têm papel central, especialmente diante do atual cenário de alto comprometimento da renda da população brasileira.

Na edição de 2025, o pilar de Potencial de Mercado representou 8,2% do peso total do ranking geral.

Indicadores avaliados no Pilar de Potencial de Mercado – 2025

Tamanho de mercado – Fonte: Tendências

Taxa de crescimento – Fontes: IBGE e Tendências

Crescimento potencial da força de trabalho – Fonte: IBGE

Comprometimento de renda – Fontes: Banco Central, IBGE e Governo Federal

Qualidade de crédito para pessoa física – Fonte: Banco Central

Volume de crédito – Fontes: Banco Central e IBGE

Inadimplência – Fontes: Serasa e IBGE

Mesmo com a queda de uma posição, o Acre segue entre os seis estados com maior potencial de mercado do Brasil.

