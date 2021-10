Acre bate recorde no abate de suínos em 2021

O Acre registrou o abate de 13,39 mil cabeças de suínos no 2º trimestre de 2021, um recorde na série histórica desde que o IBGE iniciou a registrar em 1997 e que, no Acre, os primeiros registros datam do terceiro trimestre de 1999.

Essa quantidade representa alta de 15% em relação ao mesmo período de 2020 e aumento de 5,3% na comparação com o 1° trimestre de 2021. O resultado é da Estatística da Produção Pecuária, divulgada no dia 10/9 pelo IBGE. O recorde veio em função do aumento das exportações de carne suína para o exterior, principalmente para a Bolívia.

O crescimento do consumo interno também contribuiu para o recorde, já que o preço da carne do porco está mais acessível do que a de boi.

A página do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre no site forumdoacre.org.br/observatório traz outras informações sobre a economia do Estado.

Por: