Galvez bate o Independência e garante vantagem na semifinal
O Galvez bateu o Independência por 2 a 1 nesta quinta, 5, na Arena da Floresta, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 com 16 pontos. Diego e Lukinhas anotaram os gols do Imperador e Jefferson Baré descontou para o Tricolor.
Galvez com a vantagem
A vitória diante do Independência, garantiu ao Galvez a vantagem de jogor por dois resultados iguais na semifinal. Contudo, se o Imperador vencer a partida de ida, na semifinal, será finalista porque o regulamento(falho) do Estadual não determina saldo de gols.
Semifinalista definidos
Galvez(16), Humaitá(14), Rio Branco(12) e Santa Cruz(10) são semifinalistas do Estadual. Contudo, os confrontos semifinais serão definidos após as partidas de sábado, 7, a partir das 15 horas, no Tonicão. O Humaitá enfrenta o Rio Branco e o Santa Cruz joga contra a Adesg.
Adeus ao tri
Atual bicampeão acreano, o Independência entrou no Estadual sonhando com a conquista do tricampeonato. Entretanto, o Tricolor oscilou nos primeiros duelos do torneio e acabou ficando pelo caminho.
Adesg impetra recurso contra decisão da Comissão Disciplinar do TJD
A diretoria da Adesg impetrou nesta quinta, 5, um recurso contra a decisão da 1ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva(TJD) da Federação de Futebol do Acre(FFAC) com relação ao julgamento do “caso Manga”. O atleta, suspenso por dois jogos, foi pré-relacionado pelo Vasco na partida contra a Adesg na fase de classificação do Campeonato Estadual.
A 1ª Comissão Disciplinar puniu o Vasco com uma multa de R$ 500 e o atleta foi punido com uma multa de R$ 1.000 e mais 90 dias de suspensão.
“Na avaliação da Adesg a decisão foi completamente equivocada. A maior punição foi para o atleta quando o erro foi do clube. Impetramos o recurso e, agora, o julgamento vai ocorrer no pleno do TJD”, disse o advogado da Adesg, Atevaldo Santana.
Perda dos pontos
Segundo Atevaldo Santana, a Adesg pede a perda dos pontos da vitória do Vasco no confronto.
“No entendimento da Adesg, o correto é o Vasco perder os pontos da partida. Vamos aguardar a definição do novo julgamento”, afirmou Atevaldo Santana.
CBF anuncia cotas financeiras do Campeonato Brasileiro da Série D
A Confederação Brasileira de Futebol(CBF) definiu os valores da premiação para os clubes na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D de 2026. A entidade vai distribuir R$ 65,56 milhões durante toda a competição.
Na primeira fase, os 96 clubes receberão R$ 500 mil cada. As equipes estreantes no torneio terão um valor adicional de R$ 8 mil, destinado a compra de um desfibrilador, equipamento obrigatório para o atendimento médicos nos estádios e arenas.
Grupos e tabela
O departamento de competições da CBF programou para a próxima semana a definição dos grupos e da tabela do torneio. Independência, Galvez e Humaitá são os representantes do futebol acreano na competição.
Valores por fase
1ª fase: R$ 500 mil(96 clubes)
2ª fase: R$ 100 mil(64 clubes)
3ª fase: R$ 180 mil(32 clubes)
4ª fase: R$ 180 mil(16 clubes)
5ª fase: R$ 180 mil(8 clubes)
Playoff(nova fase): R$ 180 mil(4 clubes)
6ª fase: R$ 180 mil(4 clubes)
7ª fase: R$ 300 mil(2 clubes)
São Francisco empata com o Vasco e é o 1º rebaixado do Estadual
São Francisco e Vasco empataram por 2 a 2 nesta quinta, 5, na Arena da Floresta, jogo de abertura da última rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Gu e Chico marcaram os gols dos Católicos enquanto Zueirinha e Titi anotaram para o Vasco.
São Francisco está rebaixado
O São Francisco é o primeiro rebaixado do Campeonato Estadual de 2026. Os Católicos foram derrotados em cinco jogos, venceram uma partida e empataram uma somando 4 pontos.
O São Francisco marcou 4 gols e sofreu 26 durante a competição e retorna para a 2ª Divisão.
Vasco em 7º
Com empate diante do São Francisco, o Vasco ocupa a 7ª colocação com 5 pontos e o saldo menos 5. A Adesg ocupa a 6ª posição somando 5 pontos e saldo menos 4. O Leão, de Senador Guiomard, enfrenta o Santa Cruz no sábado, 7, às 17h15, no Tonicão, e precisa de 1 ponto para seguir na 1ª Divisão em 2027. Se perder, o último rebaixado será definido nos critérios de desempate entre Vasco e Adesg.
