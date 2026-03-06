Galvez bate o Independência e garante vantagem na semifinal

O Galvez bateu o Independência por 2 a 1 nesta quinta, 5, na Arena da Floresta, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 com 16 pontos. Diego e Lukinhas anotaram os gols do Imperador e Jefferson Baré descontou para o Tricolor.

Galvez com a vantagem

A vitória diante do Independência, garantiu ao Galvez a vantagem de jogor por dois resultados iguais na semifinal. Contudo, se o Imperador vencer a partida de ida, na semifinal, será finalista porque o regulamento(falho) do Estadual não determina saldo de gols.

Semifinalista definidos

Galvez(16), Humaitá(14), Rio Branco(12) e Santa Cruz(10) são semifinalistas do Estadual. Contudo, os confrontos semifinais serão definidos após as partidas de sábado, 7, a partir das 15 horas, no Tonicão. O Humaitá enfrenta o Rio Branco e o Santa Cruz joga contra a Adesg.

Adeus ao tri

Atual bicampeão acreano, o Independência entrou no Estadual sonhando com a conquista do tricampeonato. Entretanto, o Tricolor oscilou nos primeiros duelos do torneio e acabou ficando pelo caminho.

