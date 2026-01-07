Cotidiano
Acre arrecada R$ 6,5 bilhões em impostos em 2025, com aumento de 9,7% sobre 2024
Dados do Impostômetro Nacional mostram que Rio Branco lidera arrecadação no estado, com R$ 253,8 milhões. Valor representa 0,16% do total do país
O Acre arrecadou R$ 6.487.491.072,67 em impostos, taxas e contribuições ao longo de 2025, segundo dados do Impostômetro Nacional. O montante representa um crescimento de aproximadamente 9,72% em relação a 2024, quando a arrecadação estadual somou R$ 5,9 bilhões. No cenário nacional, o estado responde por 0,16% do total arrecadado no Brasil.
A capital, Rio Branco, liderou a arrecadação no estado, com R$ 253.801.174,61 em 2025. O levantamento considera tributos das três esferas de governo — federal, estadual e municipal — incluindo multas, juros e correção monetária.
Os dados federais são baseados em informações da Receita Federal, do Tesouro Nacional, da Caixa, do TCU e do IBGE; os estaduais vêm do Confaz, das Secretarias de Fazenda e dos Tribunais de Contas; e os municipais, do Tesouro Nacional e das prefeituras que cumprem a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Distribuição da arrecadação:
-
Participação no Brasil: 0,16% do total nacional
-
Maior arrecadador municipal: Rio Branco, com R$ 253,8 milhões
-
Base de cálculo: Inclui impostos, taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária
Comparativo anual:
-
2024: R$ 5.912.699.943,85
-
2025: R$ 6.487.491.072,67
-
Variação: + R$ 574,8 milhões (+9,72%)
Metodologia do levantamento:
-
Dados federais: Receita Federal, Tesouro Nacional, Caixa, TCU e IBGE
-
Dados estaduais: Confaz, Secretarias de Fazenda estaduais, Tribunais de Contas
-
Dados municipais: Tesouro Nacional e prestações de contas sob a Lei de Responsabilidade Fiscal
Análise econômica:
O crescimento da arrecadação reflete a retomada de atividades após a pandemia, a inflação acumulada e o aumento do consumo interno, mas também pode indicar maior eficiência na cobrança por parte dos fiscos estadual e municipal.
Apesar do crescimento, o Acre segue com a menor arrecadação entre os estados da região Norte, atrás de Rondônia, Amazonas e Pará – reflexo de sua menor base econômica e populacional.
A Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz) deve detalhar a origem dos tributos (ICMS, IPVA, ITCMD etc.) em relatório a ser divulgado em fevereiro. Enquanto isso, entidades empresariais cobram a redução da carga tributária para estimular investimentos.
A arrecadação de R$ 6,49 bilhões equivale a aproximadamente R$ 7,2 mil por habitanteno estado, valor abaixo da média nacional, mas que sustenta serviços públicos como saúde, educação e segurança.
Comentários
Cotidiano
Secretaria de Agricultura prorroga prazo para credenciamento de entidades socioassistenciais no Programa de Aquisição de Alimentos
Podem se credenciar entidades e equipamentos públicos ou privados sem fins lucrativos, localizados no Acre, que atuem na assistência social, segurança alimentar, saúde, educação e acolhimento institucional
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), informou a prorrogação do prazo do edital de chamada pública destinada ao credenciamento de entidades socioassistenciais no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
A iniciativa faz parte da política de segurança alimentar e nutricional do Estado, assegurando a doação de alimentos a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme estabelecem a Lei n° 14.628/2023, a Lei Estadual n° 4.598, de 23 de junho de 2025, o Termo de Adesão nº00946/2022 e a Portaria Seisp/MC nº 255/2022.
Novo cronograma
Período de inscrição (prorrogação): até 14/01/2026
Divulgação do resultado preliminar: 21/01/2026
Prazo para recursos: 22/01/2026 e 26/01/2026
Analise de recursos: 27/01/2026 a 29/01/2026
Resultado definitivo e homologação: 30/01/2026
Quem pode participar
Podem se credenciar entidades e equipamentos públicos ou privados sem fins lucrativos, localizados no Acre, que atuem na assistência social, segurança alimentar, saúde, educação e acolhimento institucional.
Estão incluídos, entre outros:
– Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop);
– Entidades e organizações socioassistenciais inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS);
– Restaurantes Populares, cozinhas comunitárias e solidárias;
– Bancos de alimentos;
– Equipamentos públicos de saúde, educação, justiça e segurança;
– Instituições que atendam povos indígenas, comunidades tradicionais, população em situação de rua, mulheres vítimas de violência, crianças e famílias em extrema vulnerabilidade.
– Entidades que atendem povos indígenas e comunidades tradicionais terão prioridade na classificação, conforme resoluções do Grupo Gestor do PAA.
Inscrições
As entidades devem apresentar documentos como CNPJ ativo, estatuto social, ata da diretoria, cadastro no CadSuas e inscrição no conselho competente, além do formulário de inscrição online disponibilizado pela secretaria. Em caso de pendências, será concedido prazo para regularização durante o período de inscrição.
link para a inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU-UkwHOen1Fgmmi58iCneMzG8k5UQHo5jfB79qKNNWdeVYw/viewform?usp=header
The post Secretaria de Agricultura prorroga prazo para credenciamento de entidades socioassistenciais no Programa de Aquisição de Alimentos appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Cotidiano
Petecão viabiliza R$ 11,4 milhões para construção de escola em Plácido
O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta quarta-feira (7), o pagamento de quase R$ 1,7 milhão referente ao convênio do PAC Seleção, firmado junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para a construção da Escola em Tempo Integral José Valmir de Lima, no bairro Manchete, em Plácido de Castro.
De acordo com o parlamentar, esse repasse corresponde à primeira parcela para o início das obras. O investimento total do governo federal na construção da unidade escolar é de quase R$ 11,4 milhões, garantindo uma estrutura moderna e adequada para atender crianças e adolescentes do município em tempo integral.
Petecão destacou que a nova escola representa um sonho antigo da comunidade e uma necessidade urgente para Plácido de Castro. Segundo ele, o projeto vai ampliar o acesso à educação de qualidade, oferecer melhores condições de aprendizagem e contribuir diretamente para o desenvolvimento social do município.
“Essa escola é uma luta antiga da população. Como senador, tenho compromisso com a educação e, principalmente, com nossas crianças. A gente quer ver essa obra sair do papel e virar realidade, dando às famílias um espaço digno, seguro e adequado para que os alunos possam estudar, aprender e construir um futuro melhor”, afirmou o senador.
O prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva, também ressaltou a importância da liberação dos recursos e a parceria com o senador Petecão para o fortalecimento da educação no município. Segundo o gestor, o apoio do parlamentar tem sido fundamental para viabilizar investimentos estruturantes que beneficiam diretamente a população.
“O senador Petecão tem um trabalho municipalista muito forte e sempre esteve atento às necessidades de Plácido de Castro. Essa escola em tempo integral é uma conquista enorme para o nosso município e só está sendo possível graças à articulação e ao compromisso dele com a educação e com o desenvolvimento do nosso estado”, destacou o prefeito.
A nova escola vai ampliar a oferta de ensino em tempo integral, proporcionando mais oportunidades educacionais, atividades pedagógicas complementares e melhor acompanhamento dos alunos. Para Petecão, o investimento reforça o papel da educação como ferramenta essencial de transformação social e de construção de um Acre com mais oportunidades para todos.
Comentários
Cotidiano
Fafs programa assembleia geral e vai apresentar calendário de 2026
A Federação Acreana de Futsal(Fafs) programou para 6 de fevereiro na sede da entidade, no bairro do Bosque, uma assembleia geral, a partir das 17 horas, para apresentar a prestação de contas de 2025, regimento de taxas das competições de 2026 e o calendário da atual temporada.
“Essa é uma reunião muito importante. A presença dos dirigentes é fundamental porque vamos definir os detalhes da atual temporada”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Esboço do calendário
Segundo Rafael do Vale, o calendário vem sendo montado e a meta é realizar, no mínimo, 12 eventos.
“Vamos iniciar a temporada em março com as categorias de base Sub-11, 13 e 17 e o objetivo é fechar o ano com o Estadual da Série A, no feminino e no masculino. Queremos promover uma temporada ainda melhor em 2026”, afirmou o dirigente.
Você precisa fazer login para comentar.