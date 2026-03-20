Acre apresenta Sistema de Cadastro do Migrante durante o 13º Encontro Nacional da Vigilância Socioassistencial

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEASDH), participa do 13º Encontro Nacional de Vigilância Socioassistencial, realizado entre os dias 19 e 20, em Belo Horizonte (MG).

Representantes de todo o país participam do evento, que teve em sua programação, nesta quinta-feira, 19, mesa de abertura com o tema “Democracia, proteção social e inteligência pública no Suas”. O debate destacou o papel estratégico da vigilância socioassistencial e da educação permanente na promoção e defesa de direitos, especialmente em contextos de desigualdade e transformação digital.

Ainda na programação, a palestra magna abordou a educação permanente, a gestão do trabalho e a inovação institucional no Suas, além do lançamento do portal da Escola Simone Albuquerque e de sua agenda nacional de formação. A atividade contou com a participação de especialistas da área e coordenação técnica.

Presente no evento, a conselheira municipal de assistência social de Belo Horizonte, Andréia Moura, que coordena o Fórum de Usuários da Assistência Social, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da temática.

Ela afirmou que espera que o encontro gere um efeito de superação da pobreza e de fortalecimento da responsabilidade social entre os participantes.

Sistema do Migrante

No período da tarde, a programação foi composta por atividades simultâneas organizadas em sete salas, com destaque para o eixo de Vigilância Socioassistencial. As rodas de conversa reuniram experiências exitosas de estados e municípios apresentadas na 4ª Mostra de Experiências em Vigilância Socioassistencial, com foco na produção, análise e uso de dados para qualificar a oferta de serviços.

Entre os temas discutidos estiveram a organização de cadastros, protocolos e fluxos intersetoriais; a atuação junto a grupos populacionais tradicionais e específicos; a realização de diagnósticos e apoio técnico; e o uso de tecnologia da informação e georreferenciamento na gestão socioassistencial.

Durante o evento, foi apresentado o Sistema do Migrante, ferramenta que permite acompanhar toda a trajetória de pessoas migrantes desde a entrada no estado.

A apresentação foi realizada pela chefe da Divisão de Vigilância Socioassitencial e Rede Suas, Cleiciany Lira Rufino, e pelo chefe da Divisão de Modernização, Tecnologia da Informação e Comunicação da SEASDH, Reuben Honório.

“Aqui a gente trabalha toda a trajetória do migrante ao adentrar o estado, principalmente por Brasileia e Assis Brasil. O sistema também acompanha as complexidades de saúde, como a vacinação, além de reunir e organizar todos esses dados dentro da própria plataforma”, destacou Honório.

A ferramenta contribui para o monitoramento das demandas e para o planejamento e a qualificação das ações voltadas ao atendimento desse público.

Já no eixo de Educação Permanente, oficinas abordaram metodologias para levantamento de necessidades de capacitação, planejamento e implementação de ações formativas, além de debates sobre interculturalidade, diversidade, equidade e formação crítica no âmbito do Suas.

O encontro segue até esta sexta-feira, 20, consolidando-se como espaço estratégico para troca de experiências, fortalecimento da gestão pública e aprimoramento das políticas de assistência social no Brasil.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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