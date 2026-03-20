Acre
Acre apresenta Sistema de Cadastro do Migrante durante o 13º Encontro Nacional da Vigilância Socioassistencial
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEASDH), participa do 13º Encontro Nacional de Vigilância Socioassistencial, realizado entre os dias 19 e 20, em Belo Horizonte (MG).
Representantes de todo o país participam do evento, que teve em sua programação, nesta quinta-feira, 19, mesa de abertura com o tema “Democracia, proteção social e inteligência pública no Suas”. O debate destacou o papel estratégico da vigilância socioassistencial e da educação permanente na promoção e defesa de direitos, especialmente em contextos de desigualdade e transformação digital.
Ainda na programação, a palestra magna abordou a educação permanente, a gestão do trabalho e a inovação institucional no Suas, além do lançamento do portal da Escola Simone Albuquerque e de sua agenda nacional de formação. A atividade contou com a participação de especialistas da área e coordenação técnica.
Presente no evento, a conselheira municipal de assistência social de Belo Horizonte, Andréia Moura, que coordena o Fórum de Usuários da Assistência Social, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da temática.
Ela afirmou que espera que o encontro gere um efeito de superação da pobreza e de fortalecimento da responsabilidade social entre os participantes.
Sistema do Migrante
No período da tarde, a programação foi composta por atividades simultâneas organizadas em sete salas, com destaque para o eixo de Vigilância Socioassistencial. As rodas de conversa reuniram experiências exitosas de estados e municípios apresentadas na 4ª Mostra de Experiências em Vigilância Socioassistencial, com foco na produção, análise e uso de dados para qualificar a oferta de serviços.
Entre os temas discutidos estiveram a organização de cadastros, protocolos e fluxos intersetoriais; a atuação junto a grupos populacionais tradicionais e específicos; a realização de diagnósticos e apoio técnico; e o uso de tecnologia da informação e georreferenciamento na gestão socioassistencial.
Durante o evento, foi apresentado o Sistema do Migrante, ferramenta que permite acompanhar toda a trajetória de pessoas migrantes desde a entrada no estado.
A apresentação foi realizada pela chefe da Divisão de Vigilância Socioassitencial e Rede Suas, Cleiciany Lira Rufino, e pelo chefe da Divisão de Modernização, Tecnologia da Informação e Comunicação da SEASDH, Reuben Honório.
“Aqui a gente trabalha toda a trajetória do migrante ao adentrar o estado, principalmente por Brasileia e Assis Brasil. O sistema também acompanha as complexidades de saúde, como a vacinação, além de reunir e organizar todos esses dados dentro da própria plataforma”, destacou Honório.
A ferramenta contribui para o monitoramento das demandas e para o planejamento e a qualificação das ações voltadas ao atendimento desse público.
Já no eixo de Educação Permanente, oficinas abordaram metodologias para levantamento de necessidades de capacitação, planejamento e implementação de ações formativas, além de debates sobre interculturalidade, diversidade, equidade e formação crítica no âmbito do Suas.
O encontro segue até esta sexta-feira, 20, consolidando-se como espaço estratégico para troca de experiências, fortalecimento da gestão pública e aprimoramento das políticas de assistência social no Brasil.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Brasileiro é executado a tiros em praça pública na Bolívia, no município de Guayaramerín
Vítima tinha 22 anos, era de Rondônia e já havia sido investigada por homicídio na capital
Um homem brasileiro foi executado a tiros na noite desta quinta-feira (19), na Praça Hernán Roca Casanova, no município de Guayaramerín. O crime ocorreu em via pública e foi presenciado por diversas pessoas.
A vítima foi identificada como Luís Gabriel Vinhorquis de Souza, de 22 anos, natural de Rondônia. Segundo testemunhas, ele foi surpreendido por criminosos que chegaram em um veículo e efetuaram vários disparos, a maioria na região da cabeça. Imagens gravadas por moradores mostram o momento da execução.
Após o crime, o carro utilizado pelos autores foi encontrado completamente queimado, em uma tentativa de eliminar provas.
Conhecido como “Gabrielzinho”, Luís Gabriel já havia sido investigado pela morte do estudante Arthur Amora Ribeiro, de 13 anos, assassinado com um tiro na cabeça em agosto de 2022, no bairro São Cristóvão, em Porto Velho.
Na época, a Justiça chegou a expedir um mandado de prisão contra ele, a pedido da Delegacia de Homicídios da capital. No entanto, meses depois, a ordem foi revogada por decisão judicial, após atuação da defesa.
De acordo com informações da polícia de Rondônia, Luís Gabriel também possuía antecedentes por receptação e roubo de veículos levados de forma irregular para a Bolívia.
O caso segue sob investigação das autoridades bolivianas, que devem divulgar um relatório oficial nas próximas horas.
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Jogos digitais podem ajudar a resolver desafios da gestão pública no Acre
Programa seleciona startups da Amazônia Legal para desenvolver games voltados a temas como queimadas, educação científica e serviços públicos digitais
Empreendedores da Amazônia Legal que desenvolvem soluções tecnológicas baseadas em jogos digitais têm até esta sexta-feira (20) para se inscrever no 1º Ciclo de Aceleração de Startups GovTech de Games – Acre. A iniciativa busca selecionar projetos capazes de transformar desafios da gestão pública em soluções digitais por meio de games. O programa é promovido pelo Instituto Sapien, com apoio da Mense Group e financiamento do Ministério do Turismo. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site www.gamecongovtech.com.br
A proposta do programa é estimular o desenvolvimento de jogos digitais capazes de enfrentar desafios da gestão pública, utilizando tecnologia e criatividade para ampliar o acesso à informação, promover educação cidadã e fortalecer políticas públicas. Ao todo, até seis startups serão selecionadas para participar de um ciclo de aceleração que inclui mentorias, capacitações e conexão com especialistas do setor público e do ecossistema de inovação.
O que é GovTech
A iniciativa está inserida no conceito de GovTech, termo que define empresas e soluções tecnológicas voltadas à modernização da administração pública. De acordo com o edital do programa, GovTech refere-se a iniciativas que utilizam tecnologia, novos processos e soluções inovadoras para gerar eficiência na gestão pública e contribuir para o uso mais racional de recursos governamentais.
No caso do ciclo de aceleração, a proposta é aplicar essa lógica ao universo dos jogos digitais, criando experiências interativas capazes de comunicar temas complexos e estimular mudanças de comportamento. Games podem, por exemplo, ajudar a explicar políticas públicas, orientar a população sobre serviços digitais ou sensibilizar cidadãos sobre questões ambientais.
Desafios públicos do Acre
As startups interessadas devem desenvolver soluções alinhadas a um dos três desafios definidos por instituições do estado do Acre. O primeiro aborda os impactos das queimadas e da poluição ambiental, proposta apresentada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre, com foco em conscientizar a população sobre preservação ambiental e práticas sustentáveis.
O segundo desafio trata da educação ambiental, cidadã e tecnocientífica, em parceria com a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), e busca aproximar a população de soluções científicas e tecnológicas aplicadas ao cotidiano.
Já o terceiro está relacionado à educação tributária e aos serviços digitais, proposto pela Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz). A ideia é utilizar jogos para facilitar o entendimento sobre obrigações fiscais e sobre o funcionamento de serviços públicos digitais.
Quem pode participar
Podem se inscrever startups com sede em qualquer estado da Amazônia Legal — Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins — desde que possuam CNPJ ativo, equipe com pelo menos dois integrantes e soluções inovadoras em fase de ideação, protótipo, operação ou escala.
As equipes selecionadas participarão de uma jornada de aceleração com atividades online e presenciais, incluindo desenvolvimento de modelo de negócio, criação de jogos, aspectos jurídicos e fiscais para negociação com o setor público e técnicas de apresentação para investidores e gestores públicos.
Onde acessar o edital
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível no site www.gamecongovtech.com.br/inscreva-se, até 23h59 do dia 20 de março de 2026, no horário de Brasília.
No mesmo endereço eletrônico, os interessados podem acessar o edital completo, que reúne todas as informações sobre requisitos de participação, etapas do processo seletivo, critérios de avaliação e detalhes do ciclo de aceleração.
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Joabe Lira condiciona candidatura em 2026 a decisão de Bocalom e articulação partidária
Presidente da Câmara de Rio Branco diz que definição passa por diálogo com União Brasil e construção do grupo político
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira, afirmou na noite desta quinta-feira (19) que ainda não definiu se disputará as eleições de 2026. Segundo ele, a decisão depende diretamente do prefeito da capital e pré-candidato ao governo, Tião Bocalom, além de um possível entendimento com o União Brasil, sigla à qual está vinculado.
Joabe foi um dos poucos políticos a recepcionar Bocalom no aeroporto de Rio Branco, onde o prefeito desembarcou após oficializar sua filiação ao PSDB, em meio a um ato com apoiadores.
O vereador revelou que já teve uma conversa prévia com o prefeito antes da viagem e que um novo encontro deve ocorrer nas próximas horas. “O Bocalom conversou comigo antes de viajar e disse que quer montar um time também de deputados. Quando ele chegar, a gente vai sentar para bater o martelo”, afirmou.
Apesar da proximidade política, Joabe destacou que uma eventual candidatura depende de construção coletiva dentro do grupo liderado por Bocalom. “Nós fazemos parte de um grupo político e esse grupo é liderado pelo Bocalom”, disse.
Impasse partidário
Um dos principais entraves para a definição é a situação partidária do vereador. Fora da chamada janela partidária, período em que é permitida a troca de legenda sem risco de perda de mandato, Joabe não pode mudar de partido neste momento.
Atualmente no União Brasil, ele reconhece que precisará do aval da sigla para viabilizar sua participação em uma eventual chapa alinhada ao prefeito. O cenário é ainda mais delicado porque o partido integra a aliança com MDB, PL e PP em torno da vice-governadora e pré-candidata ao governo, Mailza Assis.
“Não estou na janela partidária, então não tem como sair agora. O caminho é o diálogo. Vamos conversar com a direção do União Brasil para decidir o que fazer”, explicou.
Nos bastidores, há avaliações de que podem existir alternativas jurídicas para uma eventual liberação sem prejuízo ao mandato, mas tudo ainda depende de articulações políticas.
Novo cenário político
Joabe também comentou as recentes movimentações no cenário político do Acre, especialmente após mudanças partidárias envolvendo lideranças locais. Para ele, o novo contexto pode abrir espaço para a formação de chapas mais competitivas.
“Antes tinha muito nome pesado. Agora acredito que o prefeito vai conseguir montar uma chapa forte, onde todos os candidatos terão chance real de vitória”, avaliou.
Na Câmara Municipal, segundo o presidente, já há uma movimentação significativa de vereadores interessados em disputar cargos nas eleições de 2026. Ele citou, por exemplo, o vereador Leôncio Castro, que já se posiciona como pré-candidato a deputado estadual.
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