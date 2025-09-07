fbpx
Acre

Acre apresenta inovação em saúde, cosméticos e transporte rural durante a Amazontech, em Roraima

Publicado

2 horas atrás

em

Startups acompanhadas pelo Sebrae apresentaram seus projetos para potenciais investidores e parceiros comerciais

O Acre demonstrou suas potencialidades de inovação durante a Amazontech, realizada de 4 a 6 de setembro em Boa Vista, Roraima, apresentando soluções que vão da saúde à mobilidade no campo, passando pela biotecnologia aplicada à beleza. Três startups acompanhadas pelo Sebrae no Acre tiveram a oportunidade de mostrar seus projetos para investidores e potenciais parceiros comerciais.

Uma das novidades foi a UPSaúde, plataforma de telemedicina por assinatura que reúne diversos serviços digitais. O aplicativo oferece teleconsultas, agendamento, fila e prescrição digital, além de planos preventivos e monitoramento por meio de dashboards. “O aplicativo proporciona acesso a centenas de médicos de diversas especialidades, que analisam em tempo real os dados de saúde utilizando inteligência artificial. Isso garante um diagnóstico mais preciso, com 87% de eficácia”, explicou o CEO da startup, Rodolfo Lira.

Na área de cosméticos, a Amazon Nanoforest levou ao evento duas inovações desenvolvidas a partir de ativos da floresta amazônica: o Nanocap Hair, voltado ao fortalecimento e crescimento capilar; e o Gold Nanoserum, sérum nanotecnológico com ação benéfica para a saúde da pele. “Nosso propósito é unir preservação ambiental e tecnologia de ponta, garantindo eficácia e sustentabilidade em cada formulação”, ressaltou Iago Pimenta, Head de Marketing da Amazon Nanoforest.

Já a startup NC Girico apresentou uma versão repaginada do tradicional jirico, transporte artesanal comum em áreas rurais da Amazônia. O veículo tem capacidade para carregar até 1.200 kg, baixo consumo de combustível, chegando a rodar 25 quilômetros com apenas um litro, e custo de aquisição de até três vezes menor do que o de uma caminhonete convencional. “Ele é feito com motores estacionários e peças facilmente encontradas em qualquer loja de autopeças, o que facilita a manutenção sem precisar de mão de obra especializada”, contou Kaleb Cézar, um dos fundadores.

Para a gestora de Produtos e Mercados do Sebrae no Acre, Lívia Maia, a participação acreana na Amazontech reforça o compromisso da instituição em criar conexões estratégicas. “O Sebrae proporciona oportunidades para que empreendedores com ideias inovadoras possam se aproximar de investidores e potenciais parceiros comerciais. É um espaço para mostrar o talento do Acre e ampliar as chances de crescimento dessas startups”, destacou.

Tradição e sabor também representaram o Acre

Além das inovações tecnológicas, os visitantes puderam conhecer e degustar dois produtos de forte identidade cultural: a farinha de Cruzeiro do Sul e o açaí de Feijó, ambos com selo de Indicação Geográfica (IG) de procedência. Reconhecidos pela qualidade e sabor únicos, eles também conquistaram espaço e elogios no evento.

Acre

Pesando no bolso: cesta básica consome 45% do salário do acreano em agosto

Publicado

24 minutos atrás

em

7 de setembro de 2025

Por

Foto: Ilustrativa/internet

Marcela Jansen

O preço da cesta básica em Rio Branco praticamente não sofreu alteração em agosto de 2025, mas continua pesando no bolso dos trabalhadores. Segundo levantamento divulgado na sexta-feira, 5, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o custo médio foi de R$ 641,27, alta de 0,02% em relação a julho.

No acumulado entre abril e agosto, a cesta apresentou queda de -5,38% na capital acreana, puxada pela redução no preço de alimentos de grande peso no consumo popular, como banana (-20,56%), arroz (-8,46%), pão francês (-5,62%), tomate (-5,22%) e farinha de mandioca (-5,15%).

Entre julho e agosto, seis dos 12 itens tiveram aumento de preço: banana (4,27%), manteiga (2,94%), carne bovina de primeira (2,25%), leite integral (1,39%), óleo de soja (1,30%) e arroz agulhinha (0,95%). Outros seis registraram queda, com destaque para tomate (-4,96%), farinha de mandioca (-4,10%) e feijão carioca (-1,49%).

Mesmo com a relativa estabilidade, o impacto da cesta sobre a renda permanece alto. Um trabalhador remunerado com o salário mínimo de R$ 1.518,00 precisou dedicar 92 horas e 56 minutos de trabalho para adquirir os produtos básicos no mês de agosto. Após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, o gasto comprometeu 45,67% do salário líquido, percentual ligeiramente acima do registrado em julho (45,66%).

O estudo é realizado mensalmente em diversas capitais do país e aponta o peso dos alimentos essenciais sobre o orçamento das famílias, servindo como parâmetro para medir o poder de compra do trabalhador.

Acre

“Não duvide da lealdade que eu tenho pela senhora”: Gladson dá outro sinal forte para Mailza durante inauguração da Variante, em Xapuri

Publicado

31 minutos atrás

em

7 de setembro de 2025

Por

Obra de R$ 48,9 milhões promete impulsionar mobilidade, economia e qualidade de vida da população

A cidade de Xapuri viveu um momento histórico neste sábado (6) com a inauguração da Estrada da Variante (AC-380), aguardada há mais de três décadas pela população. O governador Gladson Cameli, ao lado da vice-governadora Mailza Assis, entregou a obra de 17,5 quilômetros de pavimentação que liga a Estrada das Laranjeiras à BR-317, investimento de R$ 48,9 milhões que deve beneficiar diretamente os 18,2 mil moradores do município.

Durante a cerimônia, Cameli destacou a lealdade de sua parceira de gestão e reafirmou publicamente que Mailza será sua sucessora no governo do Acre. Ovacionada pelo público, a vice-governadora ressaltou que a Variante é “sinônimo de desenvolvimento e dignidade” e antecipou a entrega de outro sonho da região: a ponte da Sibéria.

A obra, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), contou com recursos de emenda do senador Márcio Bittar e apoio da bancada federal. O prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, classificou a inauguração como uma “bênção para o município”.

Além da importância para o escoamento da produção agrícola e pecuária, a nova estrada fortalece o turismo e a integração logística da região, ampliando a conexão com a fronteira e a rota de acesso ao Pacífico.

Moradores celebraram emocionados a conquista. “É um sonho realizado. Vai melhorar muito a vida da população e dos produtores”, disse o produtor rural Geraldo Persigate, de 65 anos.

Conhecida como a “Princesinha do Acre” e terra de Chico Mendes, Xapuri ganha, com a Variante, um marco de desenvolvimento e um símbolo de transformação para toda a região do Alto Acre.

Acre

No Acre, defensores de Bolsonaro afirmam que “Brasil não alcançou verdadeira independência”

Publicado

36 minutos atrás

em

7 de setembro de 2025

Por

Foto: Sérgio Vale

Autoridades de direita no Acre participaram, neste domingo (7), do ato Reaja Brasil, realizado na Gameleira, em Rio Branco. A manifestação contou com pouco mais de 500 pessoas e teve como principais bandeiras a defesa da democracia, da liberdade de expressão e do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar.

Mesmo sem uma mensagem direta de Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro enviou um áudio aos militantes, no qual criticou o governo e declarou apoio ao marido, a quem chamou de “meu galego dos olhos azuis”.

Bocalom fala em “caminho para o comunismo”

Durante o evento, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), afirmou que o Brasil ainda não alcançou sua verdadeira independência e estaria “indo para o caminho do comunismo”.

Foto: Sérgio Vale

Ele denunciou o que classificou como perseguição religiosa, citando o pastor Silas Malafaia como exemplo. “Tomaram o caderno onde ele prepara os cultos e até agora não devolveram. Nossos pastores estão sendo monitorados. Será que queremos aceitar que nossos celulares estejam sendo vigiados o tempo todo? Eu não quero, eu quero a minha liberdade”, declarou.

O prefeito comparou o cenário atual ao período de 1964 e disse que “agora é o povo que está reagindo, não os militares”. Ele também mencionou supostos abusos contra presos dos atos de 8 de janeiro, como confinamento em ginásios, revistas vexatórias e mortes em unidades prisionais.

João Marcos Luz critica tornozeleira eletrônica

O secretário de Assistência Social, João Marcos Luz, também discursou e criticou a tornozeleira eletrônica imposta ao ex-presidente Bolsonaro.

Foto: Sérgio Vale

“No pé de um homem sério, trabalhador, honesto, que é o presidente Bolsonaro. Por isso nós queremos e exigimos que o Congresso Nacional vote a anistia, que o deputado Hugo Motta coloque a proposta em pauta, para que a maioria decida se o presidente merece ou não a anistia”, afirmou.

Bittar defende anistia ampla

O senador Márcio Bittar (PL) defendeu a anistia tanto para Bolsonaro quanto para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. “Eu acredito na anistia. Nós temos votos na Câmara para aprovar a anistia”, declarou.

Foto: Sérgio Vale

João Paulo Bittar: “ato é em defesa do Brasil”

O presidente municipal do PL, João Paulo Bittar, destacou que a mobilização não foi apenas em favor de Bolsonaro.

“Queria só fazer uma correção: isso aqui não é um ato exclusivamente em prol do Bolsonaro. É um ato em prol do Brasil. Entendemos de forma muito clara que o maior representante desse movimento é o Bolsonaro. É a favor da anistia, contra os exageros que estão ocorrendo no Judiciário e em defesa de mais democracia e de mais sanidade para o debate”, disse.

Joabe Lira pede anistia e defende candidatura de Bolsonaro

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (UB), declarou apoio à anistia de Bolsonaro e dos manifestantes presos.

“Esse é um evento importante que está acontecendo em todo o Brasil. Temos visto perseguição política e agora também perseguição religiosa. Estamos aqui para dizer que não aceitamos isso e vamos continuar lutando para que a democracia vença e que Bolsonaro possa ser candidato a presidente em 2026”, afirmou.

Foto: Sérgio Vale

Ao ser questionado sobre a candidatura do ex-presidente, Lira respondeu: “Defendo. Defendo anistia para o Bolsonaro e para todos aqueles que praticaram aquele ato de vandalismo em Brasília. É importante falar, foi um ato de vandalismo, mas todos merecem ser anistiados”.

Ulysses Araújo critica governo e alerta para eleições

O deputado federal Ulysses Araújo (PL) fez duras críticas ao atual governo, que chamou de “maldito”, e pediu atenção da população para as eleições do próximo ano.

“Hoje, o símbolo do 7 de setembro é uma nova independência. Nós lutamos pela liberdade, pela verdadeira democracia e, principalmente, pela liberdade de expressão. Esse governo tenta impor modelos que não queremos, como o da Venezuela, com sua crise econômica, e o da China, onde não existe liberdade de expressão”, disse.

Foto: Sérgio Vale

Ele ainda alertou sobre a importância do voto consciente:

“Pense muito bem em quem você vai escolher para representá-lo no ano que vem. Quando você escolhe um representante, está entregando a ele decisões de vida e morte. É no Congresso que se define se o aposentado vai receber o salário ou será prejudicado por corrupção. Tudo passa por lá. Então, cuidado. Não se iludam. Não podemos eleger pessoas mentirosas, covardes, que enganam a população”, declarou.

