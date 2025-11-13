Acre aplicou mais de 47 mil doses de vacina contra o sarampo entre julho e outubro

Entre os meses de julho e outubro deste ano, o Acre aplicou mais de 47,8 mil doses da vacina contra o sarampo, como parte da estratégia nacional de intensificação da imunização nas regiões de fronteira com a Bolívia.

Segundo o Ministério da Saúde, o esforço faz parte das ações para manter o Brasil livre da circulação endêmica do vírus, reforçando a proteção da população acreana e evitando a reintrodução da doença no país.

O Acre integra o grupo de estados fronteiriços que receberam atenção especial do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A vacinação foi intensificada após a confirmação de casos importados da Bolívia, que provocaram surtos em outros estados brasileiros.

Além do Acre, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Mato Grosso também reforçaram as ações de imunização.

De acordo com a Pasta, graças ao avanço da vacinação e à rápida resposta a casos suspeitos, o Brasil mantém o certificado de eliminação do sarampo, reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS).

A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível gratuitamente nos postos de saúde para pessoas de 12 meses a 59 anos.

Com informações do Ministério da Saúde

