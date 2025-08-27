Cotidiano
Acre aplica mais de 30 mil doses contra sarampo em campanha de intensificação no Acre: ‘Comunidade protegida salva vidas’
Estado mantém status de livre da doença desde 2000, mas reforça vacinação após surto na Bolívia; campanha abrange crianças e adultos até 59 anos
Em resposta ao surto de sarampo registrado na Bolívia — país que faz fronteira com o Acre —, a campanha de intensificação da vacinação contra a doença já aplicou 33.383 doses no estado entre junho e esta terça-feira (26). A iniciativa visa fortalecer a proteção da população e manter o histórico positivo: o Acre não registra casos de sarampo desde 2000.
De acordo com Renata Quiles, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações no Acre (PNI-AC), a vacina tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola) tem alta eficácia (98%) e está disponível gratuitamente em todas as unidades de saúde. “A comunidade protegida salva vidas” , destacou ela, reforçando que a imunização é a principal estratégia para evitar a reintrodução do vírus.
A vacinação é prioritária para crianças de 12 e 15 meses, mas adultos até 59 anos que não tenham comprovação de imunização também devem receber a dose. “Quem não pode comprovar a vacinação anterior é considerado não vacinado e deve se imunizar”, explicou Renata. O Acre mantém estoques suficientes do imunizante em todos os municípios.
A mobilização continua em todo o estado, com ênfase nas regiões de fronteira, para evitar que o vírus atravesse a fronteira e ameace a saúde pública local.
A coordenadora detalhou que a vacina pode ser recebida em três possíveis composições:
- Dupla Viral: previne sarampo e rubéola
- Tríplice viral: previne sarampo, caxumba e rubéola
- Tetra Viral: Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela.
O balanço não lista quais tipo de doses foram as aplicadas no estado.
A coordenadora assegurou que os municípios do Acre estão empenhados na intensificação contra o sarampo e, através da mobilização, o Acre continua livre da doença.
Doses de vacinas contra sarampo aplicadas no Acre
Rio Branco apresenta a maior taxa de aplicação nos últimos três meses
O que é o sarampo?
O sarampo é uma infecção viral altamente contagiosa e transmitida por gotículas liberadas ao falar, tossir ou espirrar. Os principais sintomas incluem febre alta, tosse seca, manchas vermelhas no corpo, conjuntivite e coriza. Em casos mais graves, pode evoluir para pneumonia, meningite e até levar à morte.
“A vacina é a única proteção que temos. Não existe medicação para o sarampo, então, se a pessoa está vacinada, está protegida. É isso que garante o bloqueio da doença e evita que o vírus entre no país”, reforçou.
No Acre, todas as salas de vacinação estão abastecidas, segundo o Plano Nacional de Imunizações (PNI-AC).
Em caso de sintomas gripais ou suspeita de sarampo, recomenda-se evitar aglomerações e usar máscara. Medidas simples como higienizar as mãos com frequência e manter os ambientes ventilados também ajudam a reduzir os riscos de transmissão.
Caso apresente os sinais e sintomas da doença, a recomendação é procurar a assistência em saúde imediatamente e evitar o contato com outras pessoas.
Do isolamento à integração: com mais de R$ 800 milhões do governo federal, Acre vive expectativa de reconstrução histórica da BR-364
Desde 2016, a principal rodovia que corta o estado apresenta problemas que impactam na economia e no deslocamento de pessoas entre os municípios. Após diversas mobilizações, recurso do governo federal, anunciado no dia 8 de agosto, pode recuperar trechos essenciais
No último dia 8 de agosto, no entanto, a situação aparenta se encaminhar para sua resolução. É que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o investimento de mais de R$ 800 milhões para recuperação da rodovia que corta o estado.
A BR-364 no Acre liga municípios importantes como Rio Branco, Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul.
Ao todo, a rodovia abrange mais de 634 mil pessoas, o equivalente a mais de 70% da população do estado.
Cada metro recuperado das estradas representa mais do que obra de infraestrutura: é a garantia de acesso a bens básicos e a chance de desenvolver a economia.
Problemas frequentes e antigos
O Acre possui duas rodovias federais estratégicas:
- BR-364, que corta o estado de leste a oeste e garante o abastecimento da região do Juruá, onde vivem mais de 300 mil pessoas;
- BR-317, que conecta Rio Branco à fronteira com o Peru, em Assis Brasil, e abre caminho para a chamada “rota do Pacífico”.
Historicamente, os trechos dessas estradas sofrem com os impactos das chuvas amazônicas, que transformam a pista em lamaçal durante o inverno.
Em 2016, por exemplo, o problema já era evidente com tráfego interrompido. Naquela época, o Dnit já previa o custo de mais de R$ 1 bilhão para a restauração da rodovia. Desde então, a BR-364 passa por projeto de restauração. Contudo, o problema não era resolvido.
“A situação ainda está precária, a buraqueira é terrível, questão de horário atrasa muito, passageiros reclamam e está um caos, na verdade. Ônibus quebra, mola quebra, aí a gente acaba prejudicando as viagens do passageiro, né?,” disse o motorista Wheneson Dias, que trabalha com ônibus que fazem as linhas intermunicipais.
Em 2023, a superintendência regional do Dnit declarou situação de emergênciaem alguns trechos do km 620 ao km 682 entre o Rio Gregório e o Rio Liberdade, que ficam entre as cidades de Tarauacá e Cruzeiro do Sul.
Desde a publicação do decreto de emergência, esses trechos críticos passaram por serviços paliativos, com os buracos sendo tapados com pedras e pó de pedra para garantir a circulação dos veículos na estrada.
Os trechos que não estavam inseridos no decreto de emergência também passaram por manutenção com serviços convencionais com asfalto.
Impactos por terra e por ar
Todas estas problemáticas influenciam no deslocamento até a segunda maior cidade do Acre. As más condições da estrada maltratam quem precisa dela para se locomover.
A viagem que durava entre 8 a 12 horas de ônibus, pode chegar a ultrapassar 20 horasde duração e, dependendo da época, até 24 horas.
Já de avião, as passagens, se compradas entre o final de agosto e início de setembro, podem chegar a mais de R$ 5 mil.
Em fevereiro de 2023, os prefeitos de cinco municípios interligados pela BR-364 assinaram um documento que pede a recuperação da rodovia e alerta para o impacto econômico na região.
Manutenções
Com os investimentos anunciados por Lula na última semana, as obras irão acontecer nos lotes 1, 2, 7 e 8 da rodovia. Ao todo, serão mais de 318 km de estrada. O governo federal vai investir cerca de R$ 870,9 milhões nesse projeto. As obras vão acontecer em dois trechos principais da rodovia.
Lotes 1 e 2 – Esse trecho vai da divisa do Acre com Rondônia, passa por Rio Branco e chega até Bujari.
- São 156,4 km no total.
- Consórcio MSM/CSM V será responsável pelas obras.
- Lote 1 tem 98,6 km e vai custar R$ 196,2 milhões.
- Lote 2 tem 57,8 km e o valor é de R$ 170,9 milhões.
Lotes 7 e 8 – Ficam no Vale do Juruá, entre Feijó e Rio Gregório.
- A empresa LCM Construção e Comércio vai cuidar dessa parte.
- Lote 7 terá 69,9 km recuperados, com investimento de R$ 264,6 milhões.
- Lote 8 cobre mais 60,4 km e vai custar R$ 239 milhões.
Durante a solenidade foi assinada a ordem de serviço que autoriza o começo das manutenções. As obras na BR-364 são importantes para ajudar no transporte da produção local, melhorar a mobilidade das pessoas e fortalecer a ligação do Acre com outros estados.
A expectativa é que os investimentos dos próximos anos consolidem o Acre como parte fundamental da integração entre Amazônia e mercados internacionais.
Projetos de duplicação de trechos e a construção da 6ª ponte sobre o Rio Acre, em Rio Branco, fazem parte dessa estratégia.
“Sabemos o que significa pro estado ter uma estrada ruim. Estamos aqui para dizer ao povo acreano que depois de [fazer] obras sem respeitar as técnicas, porque o dinheiro não dava, faremos uma estrada que suporte o inverno amazônico”, disse Renan Filho, ministro dos Transportes, em evento no Acre.
Cruzeiro do Sul é a segunda cidade do Acre com mais mortes por Covid-19 desde 2023
Boletim da Saúde aponta 77 óbitos no estado no período; capital Rio Branco lidera com 42 mortes, enquanto seis municípios não registraram nenhum falecimento
Um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) coloca Cruzeiro do Sul como o segundo município com o maior número de óbitos por Covid-19 desde o início de 2023. O boletim epidemiológico, atualizado até 16 de agosto de 2025, registra 10 mortes na cidade, atrás apenas da capital Rio Branco, que contabilizou 42 óbitos.
No total, o estado confirmou 16.403 casos positivos e 77 mortes pela doença no período. Enquanto seis municípios — Acrelândia, Jordão, Porto Acre, Senador Guiomard, Santa Rosa do Purus e Porto Walter — não registraram nenhum óbito, outros apresentaram números significativos, como Tarauacá e Sena Madureira (4 cada), Feijó, Xapuri e Marechal Thaumaturgo (2 cada).
Panorama municipal
Maiores registros de óbitos (2023-2025):
Rio Branco: 42 mortes
Cruzeiro do Sul: 10
Tarauacá: 4
Sena Madureira: 4
Feijó: 2
Xapuri: 2
Marechal Thaumaturgo: 2
Já cidades como Bujari, Capixaba, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Mâncio Lima e Rodrigues Alves registraram ao menos uma morte no mesmo intervalo.
No estado, a taxa de letalidade ficou em 0,5%, e o coeficiente de mortalidade alcançou 8,6 óbitos por 100 mil habitantes. Bujari apresentou os maiores índices proporcionais, com 7,5% de letalidade e 28,8 mortes por 100 mil habitantes.
Segundo a Sesacre, 67,5% das mortes ocorreram em pessoas acima de 60 anos, sendo que 64,9% dos óbitos estavam associados a comorbidades como hipertensão, cardiopatias e diabetes. Outros 35,1% não apresentavam registro de doenças prévias.
Municípios sem mortes registradas:
Acrelândia, Jordão, Porto Acre, Senador Guiomard, Santa Rosa do Purus e Porto Walter.
Perfil das vítimas
Faixa etária: 67,5% tinham mais de 60 anos
Comorbidades: 64,9% apresentavam doenças pré-existentes (hipertensão, cardiopatias, diabetes)
Saúde prévia: 35,1% não tinham registro de comorbidades
Dados epidemiológicos
Total de casos: 16.403 confirmados no período
Taxa de letalidade no estado: 0,5%
Coeficiente de mortalidade: 8,6 óbitos por 100 mil habitantes
Maior letalidade: Bujari registrou 7,5% (maior índice proporcional)
Alertas da Sesacre:
A secretaria reforça a importância da dose de reforço para idosos e imunossuprimidos, além de manter vigilância para possíveis novas variantes.
O estudo revela que a grande maioria das mortes (67,5%) ocorreu em pessoas acima de 60 anos, e a presença de comorbidades como hipertensão e diabetes foi um fator relevante em 64,9% dos óbitos. A Sesacre atribui a redução de casos graves e mortes, especialmente em comparação com o início da pandemia, à efetividade da vacinação e às medidas de prevenção.
Acre e Ucayali estreitam laços em missão oficial que debate integração e desenvolvimento sustentável
O Governo do Acre e autoridades peruanas dão um novo passo para fortalecer a integração amazônica. Nesta semana, uma comitiva acreana participa de uma série de encontros no Departamento de Ucayali, no Peru, reunindo lideranças políticas, empresariais e sociedade em geral em torno de temas estratégicos para a região.
A delegação do Acre é composta pelo deputado federal José Adriano, pelo deputado estadual Luiz Gonzaga Alves Filho, pelo secretário de Planejamento, Ricardo Brandão dos Santos, pelo secretário de Segurança, José Américo Gaia, pelo secretário adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros, e pelo secretário de Ciência, Indústria e Tecnologia, Assur Banibal Barbary.
Do lado peruano, o encontro foi capitaneado pelo governador regional de Ucayali, Manuel Gambini, acompanhado pelo presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Turismo de Ucayali, Rubén Cerna; pelo gerente regional de Desenvolvimento Econômico, Daniel Dancourt; a gerente regional de Desenvolvimento Social, Rocío Villavicencio; o gerente da Autoridade Regional Ambiental, Nelson Seijas. a governadora regional de Lima, Rosa Vásquez, o prefeito provincial de Pasco, Julio Rupay, e o prefeito distrital de Palcazú, Ciro Liberato Ramón.
Os encontros colocam em pauta assuntos como a integração logística entre Brasil e Peru, em especial a conexão multimodal entre os dois estados, que significa a ampliação do comércio entre os dois países, mas também contribui para o fortalecimento das relações comerciais entre os oceanos Atlântico e Pacífico; o desenvolvimento econômico conjunto, com ênfase em cadeias produtivas estratégicas; a cooperação em segurança de fronteira e combate a ilícitos; além de iniciativas voltadas para ciência, tecnologia, inovação, políticas sociais e preservação ambiental.
A missão busca reforçar o papel do Acre como elo estratégico entre os dois países, estimulando parcerias que podem gerar novas oportunidades de negócios, emprego e renda, ao mesmo tempo em que preservam a floresta e valorizam as populações locais.
“Este encontro de âmbito regional transfronteiriço reforça o papel a ser exercido pelos Estados subnacionais em contribuir para implementação dos projetos estratégicos dos governos nacionais, com foco no desenvolvimento local e regional” destacou Ricardo Brandão secretário de planejamento do Acre.
O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga, destacou que a ligação entre os dois países através de rodovias é importante para o desenvolvimento econômico do Acre.
“A construção de uma rodovia entre o Acre e o Ucayali não deve ser vista apenas como uma obra de infraestrutura, mas como uma estratégia de desenvolvimento regional, integração cultural e fortalecimento geopolítico. Se planejada de forma sustentável, com respeito às populações tradicionais e à biodiversidade amazônica, essa conexão poderá transformar a realidade econômica e social da fronteira, tornando-a um verdadeiro corredor de oportunidades para Brasil, Peru e toda a Amazônia”, disse o parlamentar.
O deputado federal José Adriano destacou a importância da missão entre os dois países: “Nossa missão vai além do debate dos desafios da integração. As duas regiões são irmanadas pelos baixos IDHs, impostos pelo subdesenvolvimento econômico. É preciso que haja empatia entre os dois países e suas instituições para mudarmos a realidade de desesperança das pessoas que habitam as duas regiões”, disse Adriano.
