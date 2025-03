Acre aparece entre estados com nível de Síndrome Respiratória Aguda Grave em alerta, aponta levantamento

Para encaminhar de vez a classificação do Arsenal, o PSV não deu apenas espaço, resolveu entregar de vez. Após um bate-rebate, Flamingo ajeitou para Merino bater. Depois de tanta gentileza, o Arsenal retribuiu no fim da etapa com um pênalti infantil de Partey em Luuk de Jong. Lang bateu bem e diminuiu.

O segundo tempo foi um show do Arsenal. É bom destacar também que com muita facilitação por parte de uma permissiva marcação do PSV, mas os meias Declan Rice e Odegaard merecem menção honrosa. Com dois minutos, Odegaard e Trossard já haviam aumentado a conta para 5 a 1. Aos 28, Odegaard, que já marcara, voltou a contar com uma falha do goleiro Walter Martínez e marcou de fora da área. No fim, Calafiori, completamente livre, fechou a conta.