Acre aparece em 8º lugar no ranking de empresas de alto crescimento, mostra CLP

O Acre figura na 8ª colocação no ranking dos estados com maior percentual de empresas de alto crescimento no Brasil, segundo levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP), elaborado a partir de dados do IBGE e divulgado nesta quarta-feira (19).

De acordo com o estudo, 2,1% das unidades locais de empresas instaladas no estado se enquadram na categoria de alto crescimento, índice que coloca o Acre à frente de unidades federativas economicamente maiores, como Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

O indicador considera como empresas de alto crescimento aquelas que apresentam aumento médio anual de pelo menos 20% no número de empregados assalariados por três anos consecutivos, além de iniciar o período com dez ou mais funcionários.

Apesar de não estar entre os líderes, o Acre mantém desempenho acima da média nacional e se destaca dentro da Região Norte, ficando atrás apenas de Roraima (1º), Rondônia (2º) e Amazonas (4º).

