Há praticamente um ano enfrentando a pandemia do novo coronavírus, esta vai ser a primeira vez que o Estado do Acre vai aderir ao sistema de lockdown para tentar frear a proliferação da Covid-19, doença causada pelo vírus e que já matou mais de mil pessoas e fez mais de 61 mil contaminados nos 22 municípios acreanos.

Com isso, só estarão abertos durante os finais de semana, feriados e pontos facultativos os serviços considerados essenciais durante a pandemia, como hospitais, farmácias e funerárias. A decisão do governador Gladson Cameli foi divulgada pelo Comitê Especial de Acompanhamento da Covid-19 e precisou ser adiada no último final de semana por decisão entre empresários, governo e órgãos de fiscalização.

As medidas restritivas mais duras foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE), pelo decreto nº 8.260. Portanto, não será permitida a realização de eventos religiosos, em templos ou local público, de qualquer credo religioso.

O funcionamento dos postos de gasolina também estará restrito ao público durante os finais de semana. As atividades serão limitadas apenas ao abastecimento de veículos oficiais das áreas da Saúde e da Segurança Pública, assim como de veículos que estejam em missão de serviços públicos essenciais, no período de 7 às 10 da manhã.

O transporte público vai funcionar, porém, com frota reduzida, conforme disse a prefeitura de Rio Branco ao ac24horas. Durante o horário em que o decreto vigora, não é permitida a permanência de pessoas, em qualquer número, em espaços públicos e privados destinados à recreação e ao lazer.

Restaurantes, lanchonetes, supermercados e similares só poderão funcionar apenas com serviço de delivery, sendo proibido atendimento presencial ao público, nem mesmo por drive-thru.

De segunda a sexta, a abertura de atividades deverá seguir a orientação da classificação de risco, que abrange quase todos os setores comerciais e sociais já em Bandeira Vermelha, com restrições e medidas sanitárias mais rígidas, além do toque de restrição, que segue vigente das 22 às 5 horas.

