Acre abre seleção para MBA em Inteligência Artificial e Ciência de Dados

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) do Acre publicou nesta quinta-feira, 28, o edital de processo seletivo para preenchimento de 40 vagas no curso de pós-graduação lato sensu (MBA) em Inteligência Artificial e Ciência de Dados para o Setor Público, oferecido em parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

O curso terá carga horária de 384 horas e será realizado na modalidade a distância, com atividades síncronas e assíncronas. As aulas ao vivo ocorrerão quinzenalmente, às terças e quintas-feiras, pela plataforma Zoom, com início previsto para 23 de setembro de 2025 e término em dezembro de 2027.

A seleção é destinada a servidores públicos estaduais efetivos, comissionados ou empregados públicos vinculados ao Poder Executivo do Acre. Entre os requisitos estão possuir diploma de nível superior, ter pelo menos 18 anos e não ter cursado pós-graduação custeada pelo Estado nos últimos dois anos

O valor do curso é dividido entre o Estado e os alunos selecionados. Os servidores deverão arcar com 30% do custo total, descontados diretamente em folha, em 12 parcelas mensais de R$ 278,20. A contrapartida do Estado equivale a R$ 11,1 mil por aluno. Em caso de desistência, o servidor terá que ressarcir os cofres públicos. Já os comissionados exonerados durante o curso poderão optar por concluir a especialização assumindo integralmente os custos.

As inscrições estarão abertas entre 1º e 5 de setembro de 2025, exclusivamente pelo formulário disponível em: forms.gle/ototo9rhsv1uXtzs8. O resultado final da seleção será divulgado em 15 de setembro, e as matrículas deverão ser confirmadas entre os dias 16 e 19 de setembro, em chamadas sucessivas.

Para obter o título de especialista, o aluno deverá cumprir a carga horária mínima, obter frequência de 75% nas aulas e aprovação em todas as disciplinas, além de concluir um projeto final, que poderá ser em formato de TCC, monografia ou artigo científico.

