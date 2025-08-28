Acre
Acre abre seleção para MBA em Inteligência Artificial e Ciência de Dados
A Secretaria de Estado de Administração (Sead) do Acre publicou nesta quinta-feira, 28, o edital de processo seletivo para preenchimento de 40 vagas no curso de pós-graduação lato sensu (MBA) em Inteligência Artificial e Ciência de Dados para o Setor Público, oferecido em parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).
O curso terá carga horária de 384 horas e será realizado na modalidade a distância, com atividades síncronas e assíncronas. As aulas ao vivo ocorrerão quinzenalmente, às terças e quintas-feiras, pela plataforma Zoom, com início previsto para 23 de setembro de 2025 e término em dezembro de 2027.
A seleção é destinada a servidores públicos estaduais efetivos, comissionados ou empregados públicos vinculados ao Poder Executivo do Acre. Entre os requisitos estão possuir diploma de nível superior, ter pelo menos 18 anos e não ter cursado pós-graduação custeada pelo Estado nos últimos dois anos
O valor do curso é dividido entre o Estado e os alunos selecionados. Os servidores deverão arcar com 30% do custo total, descontados diretamente em folha, em 12 parcelas mensais de R$ 278,20. A contrapartida do Estado equivale a R$ 11,1 mil por aluno. Em caso de desistência, o servidor terá que ressarcir os cofres públicos. Já os comissionados exonerados durante o curso poderão optar por concluir a especialização assumindo integralmente os custos.
As inscrições estarão abertas entre 1º e 5 de setembro de 2025, exclusivamente pelo formulário disponível em: forms.gle/ototo9rhsv1uXtzs8. O resultado final da seleção será divulgado em 15 de setembro, e as matrículas deverão ser confirmadas entre os dias 16 e 19 de setembro, em chamadas sucessivas.
Para obter o título de especialista, o aluno deverá cumprir a carga horária mínima, obter frequência de 75% nas aulas e aprovação em todas as disciplinas, além de concluir um projeto final, que poderá ser em formato de TCC, monografia ou artigo científico.
Acre
Epitaciolândia participa de capacitação sobre a Metodologia do Selo UNICEF 2025-2028 e do 1º Fórum Comunitário
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio de sua equipe gestora e de representantes das áreas estratégicas de políticas públicas, participou nesta quinta-feira, 28 de agosto, da Capacitação Presencial sobre a Metodologia do Selo UNICEF 2025-2028 e da preparação para a realização do 1º Fórum Comunitário. O evento aconteceu em Rio Branco-AC, no Auditório do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), reunindo municípios acreanos para alinhamento de estratégias e orientações sobre o novo ciclo do programa.
A capacitação foi promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com o Instituto Amazônia Açu (IAÇU), parceiro implementador do Selo no Acre. A iniciativa teve como público-alvo articuladores(as) do Selo, mobilizadores(as) de adolescentes e representantes indicados pela gestão municipal, visando fortalecer o protagonismo das cidades na execução das ações previstas.
Entre os objetivos do encontro estiveram:
• Apresentar a metodologia do Selo UNICEF para o ciclo 2025-2028, com foco nas entregas e prazos iniciais;
• Orientar sobre a organização e realização do 1º Fórum Comunitário, espaço de diálogo e participação social;
• Fortalecer o papel dos municípios na implementação de políticas públicas que assegurem a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
O município de Epitaciolândia esteve representado pela secretária municipal de Educação, Eunice Maia Gondim, pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Paula Caroline, e pela articuladora do Selo UNICEF no município, Sarah Mayenne. Também esteve presente o representante do Selo UNICEF no Acre, Thiago Silva, que destacou a importância do engajamento das gestões municipais neste novo ciclo.
Segundo a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, a adesão ao Selo reforça o compromisso da gestão municipal com a proteção integral de crianças e adolescentes: “A participação nessa capacitação é fundamental para que possamos planejar ações efetivas em nosso município. O Selo UNICEF é um instrumento que nos orienta e nos fortalece na construção de políticas públicas que garantam dignidade e oportunidades para nossas crianças e adolescentes”, afirmou.
O 1º Fórum Comunitário de Epitaciolândia será realizado ainda este ano, reunindo representantes da sociedade civil, conselhos, gestores, adolescentes e lideranças locais para discutir prioridades e propor soluções conjuntas que fortaleçam o desenvolvimento social do município.Com esse passo, Epitaciolândia reafirma seu compromisso com a promoção da cidadania e da infância, alinhando-se ao propósito global do UNICEF de assegurar os direitos e o bem-estar de cada criança e adolescente.
Acre
Prefeito Jerry Correia recebe presidente do Deracre para tratar de soluções e reforma da ponte do Poço da Balsa
Na manhã desta quinta-feira(28), o prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete a presidente do Deracre (Departamento de Estradas de Rodagem do Acre), acompanhada de sua equipe técnica, para discutir soluções e a reforma da ponte do Poço da Balsa, importante via de acesso para moradores da zona rural de Assis Brasil.
O encontro contou com a presença do vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Reginaldo Martins, do secretário de Infraestrutura Rural, Zé do Posto, do vereador Gilson Boiadeiro, além de representantes do ramal diretamente beneficiados pela obra.
Durante a reunião, foram debatidas as principais demandas da comunidade, os desafios de infraestrutura e as medidas que deverão ser tomadas em parceria entre Estado e Município para garantir a recuperação da ponte, que é fundamental para o escoamento da produção e a mobilidade das famílias da região.
O prefeito Jerry Correia destacou a importância da união de esforços para resolver o problema: “A ponte do Poço da Balsa é vital para os moradores do ramal e para toda a economia local. Estamos trabalhando junto ao governo do Estado, através do Deracre, para encontrar a melhor solução e garantir uma obra de qualidade que traga segurança e tranquilidade para a nossa população.”
A equipe do Deracre se comprometeu a realizar um levantamento técnico no local, a fim de definir o plano de ação para a reforma da ponte.
Acre
Acre soma 884 mil moradores em nova estimativa do IBGE
O Acre alcançou a marca estimada de 884.372 habitantes em 1º de julho de 2025, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O levantamento faz parte da Portaria nº 1.098, que oficializa as estimativas populacionais para estados e municípios brasileiros, servindo como base para políticas públicas e para o cálculo de repasses constitucionais, como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Apesar de ser um dos estados com menor número de habitantes do país, o Acre mantém crescimento populacional lento, acompanhando a tendência de desaceleração observada em outras regiões da Amazônia Legal. Os números reforçam a condição do estado como o segundo menos populoso do Brasil, à frente apenas de Roraima que tem 738 mil habitantes.
No contexto nacional, o Brasil atingiu 213,4 milhões de habitantes em 2025. Os dados atualizados são fundamentais para planejamento de serviços de saúde, educação, infraestrutura e assistência social. Além disso, influenciam diretamente nos recursos federais destinados às prefeituras acreanas.
