Acre abre seleção para artesãos participarem do 21º Salão do Artesanato Raízes Brasileiras

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), publicou nesta terça-feira, 13, o Edital de Chamamento Público nº 001/2026 para selecionar artesãos interessados em participar do 21º Salão do Artesanato Raízes Brasileiras, que será realizado em Brasília (DF), de 4 a 8 de abril de 2026.

A seleção é voltada a artesãos individuais, mestres artesãos, entidades representativas (associações ou cooperativas) e grupos de produção artesanal, com o objetivo de divulgar e comercializar produtos do artesanato acreano em um estande coletivo de 50 metros quadrados. Ao todo, serão disponibilizadas 10 vagas.

De acordo com o edital, haverá vagas específicas para mestre artesão, entidade representativa ou grupo de produção, artesão com deficiência (PcD), artesão indígena e artesão quilombola, garantindo diversidade e inclusão na representação do artesanato do estado.

Os selecionados contarão com ajuda de custo no valor de R$ 715,75 por diária, custeada pelo Estado, incluindo dois dias de deslocamento e o período de realização da feira. As despesas com passagens, hospedagem e alimentação, no entanto, serão de responsabilidade dos próprios artesãos.

As inscrições poderão ser feitas presencialmente, na Casa do Artesanato Acreano, em Rio Branco, ou por e-mail, no período de 13 de janeiro a 12 de fevereiro de 2026. Para participar, é necessário estar cadastrado no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB) e apresentar a documentação exigida, incluindo formulário de inscrição e portfólio dos produtos.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise documental e avaliação do portfólio, ambas de caráter eliminatório. Para ser classificado, o candidato deverá atingir pontuação mínima de 50 pontos. O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre.

