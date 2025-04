Ações contra desmatamento ilegal no Acre somam 22 processos, diz Imazon

Encontro discutiu pautas prioritárias e reforçou parceria em prol da qualidade do atendimento à população

Em reunião realizada nesta sexta-feira (25), o secretário municipal de Saúde, Francelio Barbosa, e a presidente do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), Dra. Leuda Dávalos, definiram prioridades para fortalecer a saúde pública no município de Brasiléia. O encontro com o secretário municipal tratou de melhorias na estrutura de atendimento, capacitação de profissionais e otimização dos serviços ofertados à população Brasileense. A presidente do CRM-AC também ouviu as demandas da atenção básica, que atuam diretamente nas unidades de saúde do município. O diálogo abordou pautas estratégicas para o setor, com foco no fortalecimento dos serviços oferecidos à população e durante a visita, a Dra. Leuda também se reuniu com médicos da atenção básica, trocando experiências e ouvindo as principais demandas dos profissionais que atuam diretamente no atendimento à população. O encontro destacou a importância da colaboração entre o CRM-AC e a Secretaria Municipal de Saúde, visando à qualificação contínua dos serviços de saúde em Brasiléia.

A reunião marcou o compromisso de ambas as instituições em trabalhar conjuntamente pela qualidade do sistema de saúde, com planejamento contínuo e diálogo aberto com os profissionais da área, visando à qualificação contínua dos serviços de saúde no município e o alinhamento nas pautas relevantes com o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC).

