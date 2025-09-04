ACISA e Federacre marcam presença na 1ª Feira do Empreendedor e Produtor Rural em Plácido de Castro

Por Marcela Jansen

A Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (ACISA) e a Federação das Associações Comerciais do Acre (Federacre) reforçaram seu compromisso com o fortalecimento do setor produtivo ao participarem da 1ª Feira do Empreendedor e Produtor Rural de Plácido de Castro. O evento foi realizado pela Associação Comercial, Cultural e Empresarial de Plácido de Castro (ACCEPC), em parceria com o Sindicato Rural do município.

A feira contou com a presença da presidente da ACISA, Patrícia Dossa, e do presidente da Federacre, Rubenir Guerra, que destacaram a importância da integração entre as entidades empresariais do Acre como caminho para impulsionar o comércio e valorizar a produção regional. Também participou do encontro o presidente da ACCEPC, fortalecendo a articulação institucional no estado.

Segundo a ACISA, a iniciativa representa uma oportunidade para ampliar a visibilidade dos empreendedores locais e promover um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico. Em colaboração com a Federacre, a entidade reafirmou o compromisso em apoiar projetos que estimulem a geração de renda, incentivem a produção e contribuam para o crescimento sustentável do Acre.

A feira marcou um passo importante para o município de Plácido de Castro, ao unir diferentes setores em torno de um mesmo objetivo: fortalecer o empreendedorismo e a agricultura familiar, pilares essenciais da economia acreana.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários