ACISA e Federacre marcam presença na 1ª Feira do Empreendedor e Produtor Rural em Plácido de Castro
Por Marcela Jansen
A Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (ACISA) e a Federação das Associações Comerciais do Acre (Federacre) reforçaram seu compromisso com o fortalecimento do setor produtivo ao participarem da 1ª Feira do Empreendedor e Produtor Rural de Plácido de Castro. O evento foi realizado pela Associação Comercial, Cultural e Empresarial de Plácido de Castro (ACCEPC), em parceria com o Sindicato Rural do município.
A feira contou com a presença da presidente da ACISA, Patrícia Dossa, e do presidente da Federacre, Rubenir Guerra, que destacaram a importância da integração entre as entidades empresariais do Acre como caminho para impulsionar o comércio e valorizar a produção regional. Também participou do encontro o presidente da ACCEPC, fortalecendo a articulação institucional no estado.
Segundo a ACISA, a iniciativa representa uma oportunidade para ampliar a visibilidade dos empreendedores locais e promover um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico. Em colaboração com a Federacre, a entidade reafirmou o compromisso em apoiar projetos que estimulem a geração de renda, incentivem a produção e contribuam para o crescimento sustentável do Acre.
A feira marcou um passo importante para o município de Plácido de Castro, ao unir diferentes setores em torno de um mesmo objetivo: fortalecer o empreendedorismo e a agricultura familiar, pilares essenciais da economia acreana.
Acre quebra dois recordes de clima nos primeiros dias de Setembro
O pesquisador Davi Friale, editor-chefe do Portal O Tempo Aqui, informou que o Acre começou setembro batendo dois recordes de tempo em curto espaço de tempo. No dia 1º, Tarauacá registrou a maior temperatura do ano no estado: 38,4ºC, superando o antigo recorde de 37,7ºC, que havia sido anotado em Epitaciolândia no dia 31 de agosto.
Já no dia 2, foi a vez de Brasileia surpreender com um volume de 191,8 milímetros de chuva em poucas horas, considerado o maior registro de 2025 no estado e também a maior chuva do Brasil naquele dia. O número superou os 141,0 mm registrados em Cruzeiro do Sul, em janeiro. Foi ainda a chuva mais forte no Acre em dois anos, ficando atrás apenas dos 223,8 mm anotados em Feijó, em abril de 2023.
O que mais chama a atenção é que esse temporal ocorreu justamente em setembro, período conhecido como o mais seco do ano na região. Para se ter ideia, desde a década de 1960, os maiores acumulados para essa época do ano não passavam de 105 mm em 24 horas.
De acordo com Friale, novas pancadas de chuva intensa ainda podem ser registradas nesta semana, com a chegada de uma frente fria prevista para sexta-feira, 5. A recomendação é que a população e produtores rurais fiquem atentos às mudanças bruscas de clima.
Sebrae fortalece empreendedorismo e negócios na ExpoXapuri 2025
Feira será realizada de 4 a 7 de setembro no município, reunindo agro, cultura e turismo
ExpoXapuri 2025 será realizada de 4 a 7 de setembro no Polo Industrial de Xapuri, com foco em agro, cultura e turismo. O evento é promovido pela Prefeitura de Xapuri, em parceria com o Sebrae no Acre e Governo do Estado, com o objetivo de impulsionar a economia local e valorizar as tradições da cidade.
Segundo Kleber Campos, diretor técnico do Sebrae no Acre: “Um evento como a ExpoXapuri traz movimentação econômica, turística, e o Sebrae, como apoiador das micro e pequenas empresas, está junto nesse processo, fortalecendo o empreendedorismo e o ecossistema de negócios do município, oferecendo serviços que vão além da capacitação: orientação empresarial, financeira e acesso ao crédito.”
O Sebrae terá uma estrutura especial com o programa Move+ Vendas, atendimentos em turismo, bioeconomia e inovação, além de painéis interativos, jogos, apresentações do programa Plural e a unidade de Atendimento Móvel.
O prefeito Maxsuel Maia destacou: “A nossa ExpoXapuri, é uma feira de negócios, uma feira do agro e de entretenimento, realizada graças à parceria entre a Prefeitura de Xapuri, o Sebrae e o Governo do Estado. A feira vai acontecer de 4 a 7 de setembro e as expectativas são as melhores possíveis.”
A expectativa é reunir milhares de visitantes e consolidar a feira como vitrine do potencial produtivo e cultural de Xapuri, promovendo inclusão social e novos negócios.
Prefeitura de Assis Brasil recebe deputado Afonso Fernandes e realiza entrega de fardamento escolar e cadeiras para escolas municipais
Dentro da programação da Semana da Pátria, a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um importante momento voltado para a valorização da educação no município. Nesta ocasião, foram entregues novos fardamentos escolares e cadeiras às escolas municipais, fruto de investimento destinado pelo deputado Afonso Fernandes.
O deputado destacou a importância da educação como ferramenta de transformação social e reafirmou seu compromisso com o município: “A educação é a última ferramenta que nós temos para transformar a sociedade”, afirmou o deputado Afonso.
O prefeito Jerry Correia agradeceu o apoio e aproveitou a visita para solicitar mais investimentos para as escolas municipais, especialmente para a melhoria das quadras escolares.
“É um orgulho para Assis Brasil contar com essa parceria e apoio na área da educação. Seguimos unidos em prol do futuro das nossas crianças e jovens”, disse o prefeito.
Durante a agenda, o prefeito e o deputado visitaram a quadra da Escola Municipal Maria Ferreira, onde puderam observar de perto a realidade enfrentada pelos estudantes e professores. O parlamentar se colocou à disposição para ajudar nas melhorias necessárias.
Com mais esse passo, a Prefeitura de Assis Brasil reforça o compromisso de investir em educação, garantindo melhores condições para que os alunos tenham acesso a um ensino de qualidade e oportunidades de crescimento.
