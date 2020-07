Já no ano passado, no mesmo período, foram 108. Porém, o número de vítimas fatais nesses acidentes caiu 38%, uma vez que neste ano, cinco pessoas morreram vítima dessas ocorrências e em 2019 foram oito mortes.

A PRF informou que, apesar de o número de acidentes ter sido maior este ano, eles foram menos letais do que em 2019. O assessor de comunicação da PRF, Wilse Filho, atribui a redução de mortes a um trabalho mais intensivo de conscientização dos motoristas, embora os acidentes ainda ocorram com certa frequência.

“Os resultados são frutos de ações preventivas, principalmente de conscientização e orientação durante as abordagens, principalmente na região metropolitana de Rio Branco, onde há maior fluxo de veículos, como também no interior. A PRF trabalha com a atividades de fiscalização e também realizando bafômetro”, destaca.

“Com os condutores cada vez mais conscientes estamos conseguindo preservar vidas e conscientizar as pessoas. Não podemos esquecer o uso alternativo de meios de transporte, que tem contribuído bastante para que as pessoas que ingerem bebidas alcoólicas não conduzam veículos e, consequente, evitem acidentes”, pontua.

O presidente do Detran-AC, Luiz Fernando Duarte, atribuiu a redução nos números ao rodízio de veículos instalado em Rio Branco entre os dias 18 e 31 de maio.

No começo deste mês, o Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) anunciou queda no número de acidentes no estado, nas vias que são de competência estadual.

Os dados mostram que nos primeiros cinco meses deste ano foram 1.387 acidentes no estado. No mesmo período do ano passado, o número de acidentes foi de 1.775, uma redução de 22%.