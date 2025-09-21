Acidente na Transacreana mata duas crianças e deixa pais feridos em Rio Branco

Família seguia de moto para visitar parentes quando pneu estourou e provocou colisão fatal

Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã deste domingo (21) no km 21 da Rodovia AC-90 (Transacreana), em Rio Branco, tirou a vida de duas crianças, de 3 e 5 anos, e deixou os pais feridos.

As vítimas foram identificadas como Meurivan da Silva Carneiro, 23 anos, e Juciclei da Silva do Carmo, 25 anos, que seguiam com os filhos em uma motocicleta Yamaha YS 150 Fazer preta em direção à casa de familiares no km 23 da estrada.

De acordo com testemunhas, o pneu dianteiro da moto estourou, fazendo com que a família perdesse o controle do veículo e colidisse contra um poste de concreto.

Com o impacto, as crianças caíram desacordadas e sofreram parada cardiorrespiratória ainda no local.

O Samu enviou duas ambulâncias — de suporte básico e avançado —, mas ao chegarem, os paramédicos constataram que os menores já estavam sem vida. A mãe sofreu trauma abdominal e escoriações, enquanto o pai teve fratura na bacia. Eles foram levados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde Meurivan deu entrada em estado grave, e Juciclei permanece estável.

A Polícia Militar do Batalhão de Trânsito isolou a área até a conclusão da perícia. Os corpos das crianças foram levados ao Instituto Médico Legal (IML), e a motocicleta foi recolhida por um amigo da família.

