Acidente na Transacreana mata duas crianças e deixa pais feridos em Rio Branco
Família seguia de moto para visitar parentes quando pneu estourou e provocou colisão fatal
Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã deste domingo (21) no km 21 da Rodovia AC-90 (Transacreana), em Rio Branco, tirou a vida de duas crianças, de 3 e 5 anos, e deixou os pais feridos.
As vítimas foram identificadas como Meurivan da Silva Carneiro, 23 anos, e Juciclei da Silva do Carmo, 25 anos, que seguiam com os filhos em uma motocicleta Yamaha YS 150 Fazer preta em direção à casa de familiares no km 23 da estrada.
De acordo com testemunhas, o pneu dianteiro da moto estourou, fazendo com que a família perdesse o controle do veículo e colidisse contra um poste de concreto.
Com o impacto, as crianças caíram desacordadas e sofreram parada cardiorrespiratória ainda no local.
O Samu enviou duas ambulâncias — de suporte básico e avançado —, mas ao chegarem, os paramédicos constataram que os menores já estavam sem vida. A mãe sofreu trauma abdominal e escoriações, enquanto o pai teve fratura na bacia. Eles foram levados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde Meurivan deu entrada em estado grave, e Juciclei permanece estável.
A Polícia Militar do Batalhão de Trânsito isolou a área até a conclusão da perícia. Os corpos das crianças foram levados ao Instituto Médico Legal (IML), e a motocicleta foi recolhida por um amigo da família.
PIB do Acre vai crescer em 2025 acima do acumulado para todo o Brasil
A previsão do PIB do Acre para 2025 foi reajustada, segundo o relatório Resenha Regional do Banco do Brasil, considerando o cenário de desaceleração da economia brasileira e mundial.
Agora o documento divulgado dia 5 de setembro aponta que o Acre crescerá 3,8%, menor do que o número de 2024, que atingiu 4,5%.
Mesmo assim, a queda foi pequena em relação a outros estados, como São Paulo, que vai ter elevação do PIB de 1,5%, menos da metade do que em 2024, quando avançou 3,2%.
Na Região Norte, que junto com alguns estados do Nordeste e o Centro Oeste puxam a expansão do índice, O Acre supera o Amazonas, com 2%, Pará, com 3,6%, mesmo sediando a COP e Amapá, com 3,1%. O avanço do PIB do Acre está acima do esperado para todo o Brasil, que tem projeção de aumento de 3,6% do PIB.
Por atividade, o PIB da agropecuária deve crescer no Acre robustos 7,4%; serviços, 3,9% e indústria, apenas 1,2%. Mato Grosso, com 6.6%; Mato Grosso do Sul, com 5% e Tocantins, com 4,9% dão os estados com maior crescimento projetado para este ano.
Quase cinco anos após o crime, ex-sargento da PM vai a júri por tentativa de homicídio contra estudante de medicina
Érisson de Melo Nery é acusado de atirar quatro vezes contra Flávio Andress, em Epitaciolândia, e ainda agredi-lo quando já estava ao chão; julgamento começa na próxima segunda-feira (22).
O ex-sargento da Polícia Militar do Acre, Érisson de Melo Nery, será julgado na próxima segunda-feira (22) pela tentativa de homicídio contra o estudante de medicina Flávio Andress de Jesus Ferreira. O julgamento acontecerá no Fórum Desembargador Francisco das Chagas Praça, em Epitaciolândia, quase cinco anos após o crime.
Dada a complexidade do processo, o julgamento deverá se estender por dois dias. Estão previstas as outivas de 18 testemunhas, entre acusação e defesa, além do depoimento da vítima e o interrogatório do réu.
Segundo a denúncia, na madrugada de 28 de novembro de 2021, após uma briga em frente a um clube da cidade, Nery teria sacado uma pistola e disparado quatro vezes contra Flávio. Mesmo após a vítima cair ao chão, o então sargento ainda desferiu chutes em seu rosto, causando lesões permanentes. Imagens gravadas na época mostram o acusado sendo contido por seguranças do local.
O ex-militar responderá por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. A defesa, representada pelo advogado Wellington Silva, contesta a possibilidade de dupla acusação contra a mesma vítima. “No nosso entendimento, não poderia ser atribuído tentativa de homicídio e lesão corporal ao mesmo tempo”, afirmou.
Nery foi expulso da Polícia Militar em 2023 e, se condenado, poderá enfrentar pena significativa em regime fechado.
Homem é baleado dentro de salão de cabeleireiro em Brasiléia e passa por cirurgia
Vítima sofreu quatro disparos, incluindo dois no abdômen; Polícia investiga autoria da tentativa de homicídio ocorrida no bairro Eldorado.
Um homem identificado como Diplanir da Silva Pereira foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira (19), no bairro Eldorado, em Brasiléia (AC). O crime ocorreu por volta das 14h20, em um salão de cabeleireiro onde a vítima trabalhava e caia uma forte chuva.
De acordo com informações da Polícia Militar, um homem armado entrou no estabelecimento e efetuou vários disparos contra Diplanir. Em seguida, fugiu sem ser identificado. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital do município.
O médico responsável pelo atendimento informou que a vítima sofreu quatro ferimentos de arma de fogo: um no braço esquerdo, que provocou fratura; um no joelho direito; e dois na região abdominal, sendo que um projétil ficou alojado, exigindo procedimento cirúrgico. Apesar da gravidade, Diplanir conseguiu relatar à guarnição que não conhece o agressor.
A Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre isolou o local e registrou imagens para o boletim de ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identidade do atirador. O caso será investigado pelas autoridades competentes.
Ainda não divulgado o estado clínico da vítima e se irá ser transferido para a Capital nas próximas horas.
