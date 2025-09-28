Acidente na BR-364 deixa mestre maçom morto e duas pessoas feridas

Colisão entre caminhão, carro e motocicleta ocorreu na noite de sábado (27), no km 22 da rodovia, próximo a Rio Branco. Vítima fatal é Antônio Clidenor Borges de Oliveira, ex-servidor da Justiça do Trabalho

Um grave acidente envolvendo três veículos — um caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta — deixou uma pessoa morta e duas feridas na noite deste sábado (27), no km 22 da BR-364, nas proximidades de Rio Branco.

A vítima fatal foi identificada como Antônio Clidenor Borges de Oliveira, mestre maçom do Grande Oriente do Estado do Acre (GOEAC) e ex-servidor da Justiça do Trabalho. Ele era passageiro do Fiat Argo prata, conduzido por Fábio Felipe Carneiro, de 42 anos, que seguia no sentido Rio Branco quando colidiu na traseira de um caminhão Ford F4000, dirigido por Fausto Souza dos Santos, de 78 anos, que vinha de Boca do Acre (AM).

Com o impacto, o carro rodou na pista e atingiu a motocicleta Honda CG 160 Fan, pilotada por Micaela da Silva Machado, de 31 anos, que seguia no sentido contrário.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e socorreram as vítimas. O motorista do Argo foi encaminhado à UPA do Segundo Distrito, enquanto a motociclista, com fratura no pé, suspeita de fratura na mão e escoriações, foi levada em estado estável ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O caminhoneiro não se feriu.

O corpo de Antônio Clidenor, que ficou preso às ferragens, foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Rodoviária Federal isolou a área para a realização da perícia.

Segundo informações, os ocupantes do Fiat retornavam de um evento da maçonaria em Acrelândia. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários