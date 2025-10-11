Acidente grave na BR-364 deixa homem em estado grave entre Sena Madureira e Manoel Urbano

Vítima identificada como Tomé, morador do Ramal do 34, foi atendida pelo Samu no km 37 da rodovia; causas do acidente ainda são investigadas

Um homem identificado apenas como Tomé, morador do Ramal do 34, ficou gravemente ferido em um acidente registrado na noite deste sábado (11) no km 37 da BR-364, trecho que liga Sena Madureira a Manoel Urbano. De acordo com informações preliminares, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima no local.

As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades, que devem abrir investigação para apurar as causas e condições do ocorrido. Também não há informações oficiais sobre a identidade completa da vítima ou detalhes sobre como o acidente aconteceu.

O trecho da BR-364 onde ocorreu o acidente é uma importante ligação rodoviária no interior do Acre, com fluxo constante de veículos entre os municípios da região.

