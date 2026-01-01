Geral
Acidente grave entre Sena Madureira e Manoel Urbano deixa uma pessoa morta e duas feridas
Na manhã desta quinta-feira, 1° de janeiro, um grave acidente de trânsito ocorreu na estrada que liga os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, no interior do Acre. A ocorrência foi registrada nas proximidades do quilômetro 2 da rodovia.
De acordo com as primeiras informações, um carro modelo Chevrolet, de cor prata, perdeu o controle, saiu da pista e capotou, parando em uma área de mata às margens da estrada. A violência do impacto foi tamanha que o motor do veículo acabou sendo arrancado.
Três pessoas ocupavam o automóvel no momento do acidente. Conforme relatos feitos em um vídeo gravado logo após a ocorrência, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As outras duas pessoas ficaram gravemente feridas, mas apresentavam sinais vitais no momento do registro das imagens.
Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento às vítimas e realizar os procedimentos necessários. Até o fechamento desta matéria, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos.
As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o andamento das apurações.
Com informações do YacoNews
Comentários
Geral
Motorista é preso por embriaguez ao volante após acidente em Cruzeiro do Sul
Teste do bafômetro apontou 0,40 mg/L de álcool; colisão ocorreu na Boca da Alemanha
No início da madrugada desta quarta-feira, 31, um homem de 28 anos, identificado como Leonardo, foi preso pela Polícia Militar após se envolver em um acidente de trânsito na região conhecida como Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul. O teste do bafômetro confirmou que o condutor havia ingerido bebida alcoólica.
De acordo com a Polícia Militar, Leonardo conduzia um veículo quando colidiu contra uma motocicleta que estava estacionada em frente a uma residência. O proprietário da moto informou que havia acabado de chegar em casa e deixado o veículo parado, quando o automóvel atingiu a motocicleta, arremessando-a para fora da pista.
O motorista alegou que trafegava pela via, mas, devido à falta de iluminação, à neblina e à forma como a motocicleta estaria estacionada, não conseguiu desviar a tempo, provocando a colisão.
Submetido ao teste do etilômetro, foi constatado o índice de 0,40 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor acima do permitido pela legislação. Diante do resultado, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil.
Os dois veículos sofreram avarias materiais, e o caso foi registrado para as providências cabíveis.
Comentários
Geral
Caminhão pega fogo após parada na Via Chico Mendes, no Segundo Distrito de Rio Branco
Um motorista, ainda não identificado, teve o caminhão incendiado na noite desta terça-feira (30), após parar o veículo para atender uma ligação telefônica na Via Chico Mendes, na Vila do Denit, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo relato do condutor, ele havia estacionado o caminhão quando percebeu fumaça saindo debaixo da cabine. Em seguida, as chamas se espalharam rapidamente e tomaram conta da parte frontal do veículo. O motorista conseguiu sair a tempo e acionou o Corpo de Bombeiros Militar.
Uma equipe do Segundo Batalhão foi enviada ao local com um caminhão-tanque e uma caminhonete, conseguindo controlar o incêndio em poucos minutos. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.
O caminhão transportava gêneros alimentícios para uma empresa da capital. O veículo, de placa BWV-4F76, pertence a uma transportadora. O motorista informou ainda que tanto o caminhão quanto a carga — que já havia sido distribuída — possuem seguro.
O proprietário da empresa foi comunicado sobre o ocorrido, e os procedimentos para a remoção do veículo devem ser realizados nesta quarta-feira (31).
Comentários
Geral
PMAC recupera veículo roubado em Sena Madureira
A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 8º Batalhão, recuperou um veículo com registro de roubo na manhã desta terça-feira, 30, no município de Sena Madureira, interior do estado.
A ação ocorreu após a guarnição de serviço receber informações da possível localização do automóvel em uma área de matagal, situada no bairro Ana Vieira, nas proximidades da Estrada do Juruá. De posse da denúncia, os policiais deslocaram-se até o local indicado e lograram êxito na localização e recuperação do veículo.
No local, foi constatado que o automóvel não apresentava avarias aparentes. Diante disso, o veículo foi apreendido e encaminhado à delegacia de polícia para a adoção das providências cabíveis.
Você precisa fazer login para comentar.