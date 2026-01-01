Acidente grave entre Sena Madureira e Manoel Urbano deixa uma pessoa morta e duas feridas

Na manhã desta quinta-feira, 1° de janeiro, um grave acidente de trânsito ocorreu na estrada que liga os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, no interior do Acre. A ocorrência foi registrada nas proximidades do quilômetro 2 da rodovia.

De acordo com as primeiras informações, um carro modelo Chevrolet, de cor prata, perdeu o controle, saiu da pista e capotou, parando em uma área de mata às margens da estrada. A violência do impacto foi tamanha que o motor do veículo acabou sendo arrancado.

Três pessoas ocupavam o automóvel no momento do acidente. Conforme relatos feitos em um vídeo gravado logo após a ocorrência, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As outras duas pessoas ficaram gravemente feridas, mas apresentavam sinais vitais no momento do registro das imagens.

Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento às vítimas e realizar os procedimentos necessários. Até o fechamento desta matéria, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o andamento das apurações.

Com informações do YacoNews

