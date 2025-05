Acidente entre três motos deixa três feridos leves no bairro Bom Sucesso

Colisão ocorreu após suposta conversão proibida na Rua 26 de Junho, em Rio Branco

Três pessoas ficaram levemente feridas em um acidente envolvendo três motocicletas na tarde deste sábado (31), no bairro Bom Sucesso, em Rio Branco. O ocorrido se deu na Rua 26 de Junho, quando uma Honda Titan vermelha teria tentado fazer uma conversão proibida, colidindo com outras duas motos que trafegavam no local.

De acordo com relatos, o mototaxista Benedito da Silva Pinto, 50 anos, transportava a passageira Eduarda Vitória Mendes Paiva, 19, em sua Yamaha Fazer 250 azul quando a colisão aconteceu. Uma terceira motociclista, ainda não identificada, também se envolveu no acidente. Os três caíram no asfalto, mas sofreram apenas ferimentos leves. O caso foi registrado, mas as causas exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

O Samu foi chamado, duas ambulâncias incluindo a de suporte avançado foram enviadas para atender a ocorrência.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. A passageira Eduarda Vitória reclamava de dores lombares, no ombro e cervicalgia, contudo ela não sofreu nenhum trauma sério.

Na queda, Benedito sofreu dores torácicas e possível luxação no ombro direito. Eduarda sentiu dores no pescoço e nas costas, após cair de costas sobre o meio-fio e ficar com a cabeça virada para baixo. Já Luciana bateu a cabeça, ficou desorientada e sofreu escoriações. Após o acidente, o motociclista que estava com Luciana fugiu do local sem prestar socorro, deixando a passageira caída no asfalto.

