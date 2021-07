Acidente entre motos em Brasiléia deixa entregador com suspeita de fratura na perna

Era por volta das 12h30, quando um acidente envolvendo duas motos aconteceu na rua Manoel Ribeiro, que dá acesso ao ginásio de esportes Eduardo Lopes Pessoa na cidade de Brasiléia. O sinistro foi registrado por sistemas de segurança que mostra o momento em que os dois veículos se chocam.

As imagens mostram o momento em a condutora da moto acessa a rua preferencial, (Manoel Ribeiro), não percebendo que um entregador de água com reboque passava no momento, involuntariamente causou o acidente.

Rapidamente os socorristas dos Corpo de Bombeiros foram acionados e chegaram no local, onde prestaram os primeiros socorros, com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão, que também foram acionados.

A mulher que invadiu a preferencial, teria retirado a moto do local e retornou dirigindo um carro. A mesma se prontificou em assumir os prejuízos, além do acompanhamento médico do motociclista que estava com suspeita de fratura em uma de suas pernas.

O incidente foi registrado no 5º Batalhão e o funcionário da envasadora de água Lindalva, foi levado para o hospital Raimundo Chaar, onde passaria por exames, ficando à disposição da equipe médica.