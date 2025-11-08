Acre
Acidente entre motos deixa dois feridos e jovem cai em esgoto no bairro Conquista, em Rio Branco
Colisão ocorreu após motociclista parar para acessar terreno; vítima sofreu luxação e outra teve fratura na clavícula
Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na noite deste sábado (8), na Rua José Magalhães, bairro Conquista, em Rio Branco.
Segundo informações da polícia, Miguel Tomas da Silva Filho, de 19 anos, pilotava uma Honda Fan 160cc no sentido bairro–centro, quando colidiu na traseira da motocicleta conduzida por Amanda Vitória Alves de Oliveira, 24.
Testemunhas relataram que Amanda teria parado repentinamente para tentar acessar um terreno baldio à esquerda da via. Sem tempo para frear, Miguel acabou atingindo a traseira da moto. Com o impacto, ele perdeu o controle e caiu em um esgoto às margens da rua.
Miguel sofreu uma luxação no tornozelo esquerdo, enquanto Amanda teve uma fratura na clavícula. Ambos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanecem sob observação médica.
A motocicleta de Amanda foi retirada do local por familiares. De acordo com a polícia, ela não possui habilitação e foi autuada com base nos artigos 162, inciso I, e 164, combinados com o 162, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
A ocorrência será encaminhada às autoridades competentes para os procedimentos legais.
Acre
Presidente da Câmara entrega títulos honoríficos e destaca o valor de quem transforma Rio Branco com trabalho e dedicação
A Câmara Municipal de Rio Branco realizou, nesta sexta-feira (7), a tradicional solenidade de entrega dos Títulos Honoríficos 2025, em reconhecimento a cidadãos que se destacam pela contribuição ao desenvolvimento social, econômico e cultural da capital acreana.
O presidente da Casa, vereador Joaquim Lira, conduziu a cerimônia e destacou a importância da noite de homenagens, marcada por emoção e reconhecimento público. O parlamentar foi responsável por entregar três honrarias a personalidades que simbolizam o talento, a fé e o compromisso com o Acre:
- Título de Empreendedora do Município — à Sra. Rosalina Nobre, proprietária das lojas Mil Presente, exemplo de coragem, determinação e espírito empreendedor.
- Título de Mulher Destaque — à Sra. Priscila Paiva, primeira mulher piloto aérea do Estado do Acre, símbolo de superação e inspiração para outras mulheres.
- Igreja Batista do Bosque, reconhecido por sua dedicação à valorização da cultura local.
Durante o discurso, o presidente ressaltou que a cerimônia representa o reconhecimento público àqueles que fazem de Rio Branco uma cidade mais forte e solidária:
“Esta é um dia para celebrar pessoas que acreditam no Acre, que acreditam no poder da fé, da cultura e do trabalho. São exemplos que nos inspiram e nos lembram que o desenvolvimento de uma cidade não se faz apenas com obras, mas com pessoas que transformam vidas. Cada homenageado aqui carrega uma história de superação e amor por Rio Branco.”
Encerrando sua fala, o vereador reforçou o papel do Poder Legislativo na valorização dos cidadãos que contribuem para o bem comum:
“Essas homenagens refletem o compromisso da Câmara em reconhecer e valorizar quem constrói um Acre melhor com fé, talento e muito trabalho. Que esse gesto sirva de estímulo para que mais pessoas continuem acreditando na nossa cidade e no potencial do nosso povo.”
Acre
Após atuação do deputado Zé Adriano, R$ 45 milhões são devolvidos da BR-364
O deputado federal Zé Adriano (PP-AC) teve papel decisivo na devolução dos R$ 45 milhões que haviam sido remanejados do orçamento destinado à recuperação da BR-364. Ao identificar a transferência dos recursos para outro estado, o parlamentar agiu junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ao Ministério dos Transportes para reverter a decisão e garantir a continuidade das obras.
O valor, que havia sido transferido para outro estado, foi integralmente devolvido nesta quinta-feira, 6, conforme confirmou o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo.
Desde o primeiro momento, Zé Adriano, cobrou explicações formais ao DNIT e exigiu transparência sobre o destino dos recursos. Em ofício encaminhado ao órgão, o deputado solicitou informações detalhadas e, diante das primeiras respostas, intensificou a articulação em Brasília para assegurar o retorno do dinheiro.
“Encaminhei o ofício pedindo explicações e, assim que soubemos dos motivos, entrei em contato direto com o diretor do DNIT e com o Ministério dos Transportes para assegurar que o Acre não fosse prejudicado. A BR-364 é vital para o nosso estado, e qualquer perda de recurso compromete o andamento das obras”, afirmou.
O trecho mais afetado seria o que liga Sena Madureira a Feijó, considerado um dos pontos mais críticos da rodovia. Com o retorno dos R$ 45 milhões, o DNIT informou que os trabalhos seguem dentro do cronograma.
Para Zé Adriano, é essencial manter vigilância constante sobre os investimentos federais no Acre. “Seguiremos acompanhando de perto, porque sabemos o quanto essa estrada representa para o nosso povo, para o escoamento da produção e para quem precisa se deslocar entre as cidades”, concluiu.
Acre
Deracre inicia asfaltamento da terceira entrada de Tarauacá e ultrapassa 80% de execução da obra
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança com ritmo acelerado nas obras do terceiro acesso ao município de Tarauacá. Nesta sexta-feira, 7, as equipes iniciaram a pavimentação asfáltica da Rua Tancredo Neves, etapa que marca a reta final dos serviços.
De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, os trabalhos avançam de forma planejada e constante. “As calçadas estão praticamente finalizadas, restando apenas cerca de 180 metros na área do Ifac, onde estamos ajustando a remoção da cerca para concluir a última etapa. Já iniciamos o asfaltamento das vias, e hoje a obra ultrapassa 80% de execução. É uma estrutura que vai mudar o trânsito e facilitar o acesso de quem chega e sai de Tarauacá”, explicou.
Com a execução da camada asfáltica, o Deracre também realiza o fechamento temporário de ruas próximas à terceira entrada, para garantir a segurança de pedestres e motoristas durante a operação.
“É uma etapa intensa, com máquinas pesadas em atividade. Por isso, pedimos a colaboração da população para respeitar as interdições e manter distância das áreas sinalizadas”, reforçou Sula.
O novo acesso vai melhorar o fluxo de veículos na entrada da cidade, reduzir congestionamentos e oferecer mais segurança e fluidez no tráfego urbano.
