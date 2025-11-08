Acidente entre motos deixa dois feridos e jovem cai em esgoto no bairro Conquista, em Rio Branco

Colisão ocorreu após motociclista parar para acessar terreno; vítima sofreu luxação e outra teve fratura na clavícula

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na noite deste sábado (8), na Rua José Magalhães, bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Miguel Tomas da Silva Filho, de 19 anos, pilotava uma Honda Fan 160cc no sentido bairro–centro, quando colidiu na traseira da motocicleta conduzida por Amanda Vitória Alves de Oliveira, 24.

Testemunhas relataram que Amanda teria parado repentinamente para tentar acessar um terreno baldio à esquerda da via. Sem tempo para frear, Miguel acabou atingindo a traseira da moto. Com o impacto, ele perdeu o controle e caiu em um esgoto às margens da rua.

Miguel sofreu uma luxação no tornozelo esquerdo, enquanto Amanda teve uma fratura na clavícula. Ambos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanecem sob observação médica.

A motocicleta de Amanda foi retirada do local por familiares. De acordo com a polícia, ela não possui habilitação e foi autuada com base nos artigos 162, inciso I, e 164, combinados com o 162, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A ocorrência será encaminhada às autoridades competentes para os procedimentos legais.

Relacionado

Comentários