Acidente entre motocicletas deixa uma pessoa morta e duas feridas em Sena Madureira
Colisão ocorreu na ladeira do bairro Ana Vieira na noite desta quarta-feira (8)
Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou uma pessoa morta e duas feridas na noite desta quarta-feira, 8, na ladeira do bairro Ana Vieira, em Sena Madureira, interior do Acre.
De acordo com testemunhas, as duas motos trafegavam no mesmo sentido quando Adão Araripe Santa Ana, de 49 anos, que conduzia uma Yamaha FZ25 Fazer vermelha, sinalizou que entraria na Rua da Bica. Nesse momento, um casal que seguia em outra motocicleta tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo com o veículo de Adão.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros socorros no local. Adão foi encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O casal também recebeu atendimento médico, mas o estado de saúde das vítimas ainda não foi informado.
A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente para determinar as causas da colisão.
Líder do Governo, Deputado Manoel Moraes, acompanha sorteio de 100 casas em Xapuri
O deputado Manoel Moraes, líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, participou nesta quarta-feira, 8, do sorteio de 100 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida em Xapuri. O evento, que marca um importante avanço social para o município, contou com a presença da vice-governadora Mailza e do prefeito Maxsuel Maia.
As casas fazem parte de um investimento total de R$ 18,3 milhões, sendo R$ 13 milhões de recursos federais e R$ 5,3 milhões de contrapartida do Governo Gladson Camelí, destinados a obras complementares e infraestrutura. Cada unidade tem valor estimado de R$ 183 mil, e a previsão de conclusão das obras é outubro de 2026.
Manoel Moraes destacou a importância da iniciativa para o povo xapuriense. “É uma conquista que representa dignidade e esperança para dezenas de famílias. Estar presente neste momento reforça nosso compromisso com o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida em Xapuri”, afirmou o líder.
O sorteio foi realizado por meio do Sistema de Gestão de Políticas Públicas de Habitação (Sishab), garantindo transparência e priorizando famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo idosos, pessoas com deficiência e beneficiários do Bolsa Família.
O deputado reforçou que continuará acompanhando de perto ações que promovam a inclusão social e o acesso à moradia, ressaltando o compromisso do governo do Estado em garantir que projetos habitacionais cheguem efetivamente à população.
Mailza Assis oficializa convite ao MDB para integrar aliança nas eleições de 2026
Vice-governadora e pré-candidata ao governo reúne-se com cúpula estadual do partido e defende construção coletiva; MDB criará comissão para avaliar proposta
Em um movimento para fortalecer sua pré-campanha ao governo do Acre, a vice-governadora Mailza Assis (PP) reuniu-se com a direção estadual do MDB na manhã desta quarta-feira (8), em Rio Branco, e oficializou o convite para que a sigla integre a aliança majoritária que está sendo formada para as eleições de 2026.
Durante a reunião na sede estadual do MDB, Mailza destacou a importância histórica da legenda na política acreana e afirmou que não pretende ser uma candidata apenas do PP, mas de um projeto de governo mais amplo. “Reconhecendo a grandeza do MDB e o valor das suas lideranças, venho oficialmente convidar o partido a caminhar conosco”, declarou a vice-governadora, enfatizando que a proposta inclui participação ativa e corresponsabilidade na futura gestão.
Em resposta, o presidente estadual do MDB, Vagner Sales, agradeceu o gesto político e informou que o partido montará uma comissão para analisar a proposta em detalhes antes de tomar uma decisão final. “É uma honra receber a vice-governadora Mailza na nossa casa. O MDB é um partido histórico, que ajudou a construir a democracia no Brasil e no Acre”, afirmou Sales.
“Nossa executiva vai ouvir o partido e, em breve, tomará uma decisão sobre o caminho que iremos seguir. Mas é importante dizer que o MDB está aberto ao diálogo e valoriza gestos como este”.
O encontro contou com a presença de importantes lideranças do MDB e representantes do PP. A decisão do MDB é aguardada como crucial para a formação do tabuleiro eleitoral acreano em 2026.
Marcus Alexandre, destacou a importância do gesto político da vice-governadora Mailza Assis (PP)
Durante reunião na sede do partido, o presidente municipal da legenda, Marcus Alexandre, destacou a importância do gesto político e a abertura de uma nova fase nas negociações.
“A política é feita de gestos, e esse gesto que a senhora faz hoje é importante. Estamos abrindo uma nova fase no diálogo, com sinceridade e propósito”, afirmou Marcus Alexandre, assegurando que apoiará integralmente a decisão que o partido venha a tomar. A fala reforça o clima de abertura para um possível acordo, que seria peça-chave na composição de uma base eleitoral sólida no estado.
O secretário de Governo, Luís Calixto, definiu o encontro como um "pedido de casamento político"
O secretário de Governo, Luís Calixto, definiu o encontro como um “pedido de casamento político” à legenda, simbolizando a intenção de união das duas siglas em torno da pré-candidatura de Mailza Assis ao governo do estado.
“Queremos aprofundar as conversas com o MDB, alinhar nossas convergências e trabalhar juntos em um projeto de futuro para o Acre. O MDB é um dos partidos mais importantes do estado, com capilaridade e história, e queremos caminhar lado a lado em 2026. Nós viemos aqui pedir o MDB em casamento”, declarou Calixto durante o encontro.
Já o chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni, reforçou a importância da sigla na formação de uma frente ampla. “O MDB tem presença em todos os municípios do Acre e lideranças que representam a força política e a experiência do nosso estado. A vice-governadora tem feito gestos importantes, buscando construir uma aliança sólida, e o MDB é peça-chave nesse processo”, afirmou.
A reunião consolida a estratégia de Mailza de formar uma base aliada robusta para as eleições de 2026, que já conta com o apoio de oito partidos. A decisão final do MDB sobre o “casamento político” é aguardada como decisiva para o cenário eleitoral acreano.
Mailza reiterou que sua pré-candidatura representa a continuidade do projeto de governo atual, focado em estabilidade e desenvolvimento. A estratégia política da vice-governadora já conta com o apoio formal de oito legendas – Podemos, PSDB, PDT, Solidariedade, PRD, Avante e União Brasil, além de seu PP –, e a possível incorporação do MDB representaria um fortalecimento decisivo de sua campanha no cenário acreano.
Mais de 600 famílias no Acre vão ter que devolver dinheiro do auxílio emergencial
O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), iniciou a cobrança da devolução de valores pagos indevidamente durante o pagamento do Auxílio Emergencial. No Acre, 648 famílias foram notificadas e devem devolver cerca de R$ 1.657.788,00 aos cofres públicos.
O levantamento nacional mostra que mais de 177,4 mil famílias em todo o país receberam o benefício de forma irregular, o que representa um total de R$ 478,9 milhões a serem devolvidos à União.
O MDS informou que os valores poderão ser devolvidos em até 60 parcelas mensais. O procedimento deve ser feito por meio do site oficial de devolução do Auxílio Emergencial (https://devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br/).
Ainda segundo o ministério, quem não efetuar o reembolso poderá ser inscrito na Dívida Ativa da União, ficando sujeito à cobrança judicial e restrições no CPF.
O Auxílio Emergencial foi criado em 2020 para garantir renda mínima a trabalhadores informais, desempregados e famílias de baixa renda durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19. Desde o fim do programa, o governo vem realizando cruzamentos de dados para identificar pagamentos indevidos e recuperar os recursos.
