Acidente entre dois carros deixa mulher ferida e causa capotamento na Avenida da Sobral, em Rio Branco

Colisão ocorreu após motorista reduzir velocidade para desviar de buraco; veículo capotado estava com documentação irregular e foi removido para o Detran

Um acidente envolvendo dois veículos deixou uma mulher ferida e resultou no capotamento de um carro nesta sexta-feira (7), na Avenida da Sobral, no bairro Boa União, em Rio Branco. O choque aconteceu em frente a um posto de combustível e causou congestionamento no trânsito da região.

De acordo com informações preliminares, o motorista de um Volkswagen Fox preto (placa MZX-1B46) reduziu a velocidade para desviar de um buraco e acessar o posto. Nesse momento, o veículo foi atingido na traseira por um Chevrolet Onix branco (placa QLW-6561). Com o impacto, a condutora do Onix perdeu o controle da direção e capotou na pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro à motorista do Onix, que sofreu escoriações leves. Ela foi encaminhada à UPA da Sobral para avaliação médica. Já o condutor do Fox não se feriu e permaneceu no local.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a perícia da Polícia Civil, o que agravou o congestionamento na via. Durante as verificações, foi constatado que o Onix estava com a documentação irregular, resultando na remoção do veículo para o pátio do Detran. O caso segue sob investigação.

