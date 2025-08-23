Acidente entre carro e moto termina em confusão em Cruzeiro do Sul

Discussão entre dois homens interrompe atendimento do Samu após colisão no bairro da Baixa

Tumulto foi registrado após parente de uma das vítimas tentar agredir motorista do carro

Na tarde deste sábado (23), um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um carro deixou um casal ferido em Cruzeiro do Sul, no cruzamento próximo ao cemitério, no bairro da Baixa.

As vítimas, que estavam na moto, receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas ao hospital. Segundo informações, ambos não correm risco de morte.

Durante o resgate, um parente do motociclista tentou agredir o motorista do carro envolvido. A situação gerou tumulto, mas foi controlada após a intervenção de um policial à paisana que passava pelo local, já que a Polícia Militar ainda não havia chegado.

Após o controle do incidente, os socorristas deram continuidade ao atendimento. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

Assista ao vídeo:

